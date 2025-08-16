DDA Housing Scheme: दिल्ली में घर के साथ मिलेगी गैरेज की सुविधा, सिर्फ इन इलाकों के लोग कर सकते हैं आवेदन

Edited By Mehak,Updated: 16 Aug, 2025 06:40 PM

नेशनल डेस्क : दिल्ली में घर खरीदना हमेशा से लोगों का बड़ा सपना रहा है, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी मुश्किल होती है पार्किंग की समस्या। कई बार पार्किंग स्पेस कम पड़ जाता है और झगड़े की नौबत आ जाती है। इसी परेशानी का हल निकालने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) एक नई प्रीमियम हाउसिंग स्कीम ला रहा है।

स्कीम की खासियत

इस योजना में मिलने वाले फ्लैट्स के साथ कार और स्कूटर के लिए अलग गैरेज की सुविधा होगी। इन गैरेज की ई-नीलामी की जाएगी, यानी खरीदार अपनी ज़रूरत के अनुसार पार्किंग स्पेस भी ले सकेंगे।

किन इलाकों में मिलेंगे फ्लैट

DDA इस स्कीम के तहत दिल्ली के कई इलाकों में लगभग 250 फ्लैट उपलब्ध कराएगा। इनमें शामिल हैं - जहांगीरपुरी, नंद नगरी, पीतमपुरा, अशोक विहार, वसंत कुंज, जसोला, रोहिणी, शालीमार बाग।

फ्लैट्स और पार्किंग का वितरण

हाई इनकम ग्रुप (HIG): वसंत कुंज, जसोला और द्वारका में 39 फ्लैट

मिडिल इनकम ग्रुप (MIG): जहांगीरपुरी, नंद नगरी, द्वारका और पीतमपुरा में 48 फ्लैट

लो इनकम ग्रुप (LIG): रोहिणी में 22 फ्लैट

पार्किंग: पीतमपुरा में 16 कार गैरेज और मॉल रोड व अशोक विहार में 51 स्कूटर गैरेज

कीमत

HIG फ्लैट: ₹1.64 करोड़ से ₹2.54 करोड़

MIG फ्लैट: ₹60 लाख से ₹1.5 करोड़

LIG फ्लैट: ₹39 लाख से ₹54 लाख

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के लिए कोई खास पात्रता नहीं रखी गई है।

स्कीम पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी।

फ्लैट की कीमत पर छूट भी दी जाएगी।

आवेदन करने का सबसे अच्छा समय स्कीम लॉन्च होते ही है, क्योंकि जल्दी आवेदन करने वालों को पहले मौका मिलेगा।

लॉन्च कब होगा?

माना जा रहा है कि यह स्कीम अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर की शुरुआत में शुरू हो जाएगी। जैसे ही यह स्कीम आएगी, मौजूदा अपना घर आवास योजना को बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि मौजूदा योजना की आखिरी तारीख 26 अगस्त है।