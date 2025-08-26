DDA Scheme: सिर्फ ₹39 लाख में प्रीमियम फ्लैट खरीदने का मौका, आज 327 फ्लैटों के लिए शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

Edited By Anu Malhotra,Updated: 26 Aug, 2025 08:11 AM

नेशनल डेस्क: दिल्ली में एक आलीशान और तैयार घर की तलाश कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने एक नई प्रीमियम हाउसिंग स्कीम के तहत रेडी-टू-मूव फ्लैटों की ई-नीलामी की घोषणा की है। 26 अगस्त सुबह 11 बजे से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक खरीदार 24 सितंबर शाम 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन और EMD (Earnest Money Deposit) जमा कर सकते हैं।

इस बहुप्रतीक्षित योजना के तहत राजधानी दिल्ली के विभिन्न प्रतिष्ठित इलाकों में आधुनिक सुविधाओं से लैस कुल 327 फ्लैटों की बिक्री की जाएगी। नीलामी 30 सितंबर को आयोजित की जाएगी।

रेडी-टू-मूव फ्लैट – बस सामान लेकर आएं और शिफ्ट हो जाएं

इस स्कीम का सबसे खास पहलू यह है कि DDA द्वारा पेश किए गए सभी फ्लैट रेडी-टू-मूव हैं यानी पूरी तरह से तैयार घर, जहां आप नीलामी जीतने के तुरंत बाद रहना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा, पार्किंग की भी पूरी सुविधा दी जाएगी - फ्लैट के साथ-साथ कार और स्कूटर पार्किंग स्पेस भी ऑक्शन में शामिल हैं।

दिल्ली के कौन-कौन से इलाकों में हैं फ्लैट?

DDA ने दिल्ली के प्रमुख क्षेत्रों में अलग-अलग श्रेणियों के फ्लैट पेश किए हैं:

HIG फ्लैट: वसंत कुंज, जसोला (पॉकेट 9B), द्वारका (सेक्टर 19B)

MIG फ्लैट: जहांगीरपुरी, नंद नगरी, द्वारका, पीतमपुरा

LIG फ्लैट: रोहिणी

EHS फ्लैट: पॉकेट नाइन, नसीरपुर, द्वारका

SFS फ्लैट: रोहिणी सेक्टर 18 और शालीमार बाग

हर श्रेणी के फ्लैट के लिए रिजर्व प्राइस निर्धारित किया गया है, जो लोकेशन और सुविधा के हिसाब से अलग-अलग है।

कितनी होगी फ्लैट की कीमत? जानिए सभी श्रेणियों का प्राइस रेंज

HIG फ्लैट: ₹1.64 करोड़ से ₹2.54 करोड़ तक

MIG फ्लैट: ₹60 लाख से ₹1.5 करोड़ तक

LIG फ्लैट: ₹39 लाख से ₹54 लाख तक

SFS फ्लैट (टाइप-II): ₹90 लाख से ₹1.07 करोड़ तक

EHS फ्लैट: ₹38.7 लाख से शुरू

पार्किंग स्लॉट की कीमत भी लोकेशन और फ्लैट कैटेगरी के आधार पर ₹3.17 लाख से ₹43 लाख तक तय की गई है।

कैसे करें रजिस्ट्रेशन और भाग लें नीलामी में?