'दिल्ली की जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति के युग को समाप्त किया', पीएम मोदी ने केजरीवाल पर कसा तंज

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने यमुना मैया के जयकारे से की और दिल्लीवासियों का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली ने दिल खोलकर हमें अपना प्यार और समर्थन दिया।



दिल्ली ने दिल खोलकर हमें अपना प्यार दिया- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, “मैंने दिल्ली से अपील की थी कि 21वीं सदी में बीजेपी को सेवा का अवसर दिया जाए और दिल्ली को एक विकसित भारत की राजधानी बनाने के लिए बीजेपी को मौका दिया जाए। दिल्लीवासियों ने मुझे भरोसा किया, इसके लिए मैं उनका सिर झुकाकर आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली ने दिल खोलकर हमें अपना प्यार और समर्थन दिया।” प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में दिल्ली की जनता का आभार जताया और कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को और अधिक समृद्ध और विकसित बनाएगी।



#WATCH | On BJP's victory in #DelhiElections2025, PM Narendra Modi says, "Today's victory is historic. This is not an ordinary victory. The people of Delhi have driven out 'AAP-da'. Delhi has been freed from the 'AAP-da'. The mandate of Delhi is clear. Today, development, vision… pic.twitter.com/1JQBrxhaWc — ANI (@ANI) February 8, 2025