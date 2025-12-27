Main Menu

सर्दियों में नाक से निकलता है पानी तो हो जाएं सावधान! हो सकता है इस बीमारी का संकेत

27 Dec, 2025 04:24 PM

do not ignore runny nose in winter

सर्दियों का मौसम आते ही नाक बहना या नाक से पानी आना एक बेहद आम समस्या बन जाती है। अक्सर लोग इसे मामूली जुकाम समझकर अनदेखा कर देते हैं लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों (आचार्य जी) के अनुसार यह केवल मौसम का बदलाव नहीं बल्कि आपके शरीर के अंदर पनप रही किसी...

नेशनल डेस्क। सर्दियों का मौसम आते ही नाक बहना या नाक से पानी आना एक बेहद आम समस्या बन जाती है। अक्सर लोग इसे मामूली जुकाम समझकर अनदेखा कर देते हैं लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों (आचार्य जी) के अनुसार यह केवल मौसम का बदलाव नहीं बल्कि आपके शरीर के अंदर पनप रही किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। अगर नाक बहने के साथ आपको बुखार, तेज सिरदर्द या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो यह डॉक्टर से सलाह लेने का सही समय है।

नाक से पानी क्यों आता है? (मुख्य कारण)

नाक से पानी आने के पीछे कई छिपे हुए कारण हो सकते हैं:

PunjabKesari

कब हो जाना चाहिए सावधान?

नाक से पानी आना तब गंभीर हो जाता है जब:

  1. बलगम का रंग बदलना: यदि पानी की जगह पीला या हरा गाढ़ा बलगम आने लगे।

  2. सांस लेने में दिक्कत: नाक बंद होने के कारण ऑक्सीजन लेने में परेशानी होना।

  3. दवा बेअसर होना: साधारण सर्दी की दवा लेने के बाद भी सुधार न होना।

  4. लगातार छींकें: आंखों में खुजली और पानी के साथ बार-बार छींक आना एलर्जी के पुख्ता लक्षण हैं।

जांच और पहचान

अगर समस्या बार-बार हो रही है तो डॉक्टर स्किन टेस्ट या ब्लड टेस्ट की सलाह देते हैं। इससे यह पता चलता है कि शरीर को किस विशेष चीज (धूल, परागकण या ठंड) से एलर्जी है।

PunjabKesari

नाक बहना रोकने के असरदार घरेलू नुस्खे

दवाओं के साथ-साथ ये प्राकृतिक उपाय आपको तुरंत राहत दे सकते हैं:

  • भाप (Steam) लें: गर्म पानी की भाप लेने से नाक के रास्ते खुलते हैं और जमा हुआ म्यूकस आसानी से बाहर निकल जाता है।

  • हर्बल चाय और गर्म पानी: दिनभर गुनगुना पानी पिएं। तुलसी, अदरक और काली मिर्च की चाय नाक की झिल्ली को आराम पहुंचाती है।

  • नमक के पानी से सफाई (Neti): हल्के गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर नाक साफ करने से संक्रमण कम होता है।

  • शहद और अदरक: अदरक के रस में शहद मिलाकर सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ती है।

