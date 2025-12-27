सर्दियों में नाक से निकलता है पानी तो हो जाएं सावधान! हो सकता है इस बीमारी का संकेत

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 27 Dec, 2025 04:24 PM

नेशनल डेस्क। सर्दियों का मौसम आते ही नाक बहना या नाक से पानी आना एक बेहद आम समस्या बन जाती है। अक्सर लोग इसे मामूली जुकाम समझकर अनदेखा कर देते हैं लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों (आचार्य जी) के अनुसार यह केवल मौसम का बदलाव नहीं बल्कि आपके शरीर के अंदर पनप रही किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। अगर नाक बहने के साथ आपको बुखार, तेज सिरदर्द या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो यह डॉक्टर से सलाह लेने का सही समय है।

नाक से पानी क्यों आता है? (मुख्य कारण)

नाक से पानी आने के पीछे कई छिपे हुए कारण हो सकते हैं:

कब हो जाना चाहिए सावधान?

नाक से पानी आना तब गंभीर हो जाता है जब:

बलगम का रंग बदलना: यदि पानी की जगह पीला या हरा गाढ़ा बलगम आने लगे। सांस लेने में दिक्कत: नाक बंद होने के कारण ऑक्सीजन लेने में परेशानी होना। दवा बेअसर होना: साधारण सर्दी की दवा लेने के बाद भी सुधार न होना। लगातार छींकें: आंखों में खुजली और पानी के साथ बार-बार छींक आना एलर्जी के पुख्ता लक्षण हैं।

जांच और पहचान

अगर समस्या बार-बार हो रही है तो डॉक्टर स्किन टेस्ट या ब्लड टेस्ट की सलाह देते हैं। इससे यह पता चलता है कि शरीर को किस विशेष चीज (धूल, परागकण या ठंड) से एलर्जी है।

नाक बहना रोकने के असरदार घरेलू नुस्खे

दवाओं के साथ-साथ ये प्राकृतिक उपाय आपको तुरंत राहत दे सकते हैं: