पत्नी ने किया डांस, पति भड़का… गुस्से में सिलबट्टे से कुचल दिया सिर, महिला की मौत

Updated: 22 Jan, 2026 06:43 PM

domestic violence case

बिहार की राजधानी पटना में घरेलू हिंसा का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के मछली गली इलाके में एक युवक ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी।

नेशनल डेस्क: बिहार की राजधानी पटना में घरेलू हिंसा का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के मछली गली इलाके में एक युवक ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। मृतका की पहचान 19 वर्षीय प्रीति कुमारी के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति का नाम विजेंद्र कुमार बताया जा रहा है।

सिर पर सिलबट्टे से किए कई वार

पुलिस के मुताबिक, घरेलू विवाद के दौरान आरोपी ने घर में रखे पत्थर के सिलबट्टे से पत्नी के सिर पर कई बार हमला किया। गंभीर रूप से घायल प्रीति को परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

शोभा यात्रा में शामिल होने को लेकर हुआ था झगड़ा

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि प्रीति कुछ दिन पहले राजा बाजार इलाके में निकली साईं बाबा की शोभा यात्रा में शामिल हुई थीं, जहां उन्होंने नृत्य भी किया था। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ, जो बाद में हिंसक झगड़े में बदल गया। कुछ स्थानीय सूत्रों का यह भी कहना है कि प्रीति ने करीब एक महीने पहले एक बच्ची को जन्म दिया था और आरोपी इस बात से भी नाराज रहता था।

2024 में हुई थी शादी, दहेज प्रताड़ना का भी आरोप

प्रीति और विजेंद्र की शादी वर्ष 2024 में हुई थी। मृतका के पिता ने थाने में दिए गए बयान में दहेज को लेकर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है।

पुलिस जांच और कार्रवाई

एसडीपीओ-2 साकेत कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई है कि महिला की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए IGIMS भेजा गया है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल (FSL) टीम को बुलाया गया। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।

