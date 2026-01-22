यमन में वरिष्ठ सैन्य कमांडर के काफिले पर आतंकी हमला, कार बम धमाके में 5 सैनिकों की मौैत(Video)

यमन में वरिष्ठ सैन्य कमांड के काफिले पर हुए भीषण आतंकी हमले में जायंट्स ब्रिगेड्स के 5 सैनिकों की मौत हो गई। तीन सैनिक घायल हुए हैं। यमन सरकार ने मृत सैनिकों को शहीद घोषित किया है। हमले में कमांडर शुक्री घायल हुए, लेकिन उनकी जान बच गई।

International Desk: यमन में वरिष्ठ सैन्य कमांडर के काफिले पर हुए भीषण कार बम आतंकी हमले से देश में हड़कंप मच गया। इस हमले में जायंट्स ब्रिगेड्स के पांच सैनिकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य सैनिक घायल हो गए। सरकारी बयान के अनुसार, कार बम हमला उस समय हुआ जब सेना का काफिला अपने नियमित मिशन पर था। हमले में मारे गए सभी सैनिक जायंट्स ब्रिगेड्स से जुड़े थे। यमन सरकार ने मृत सैनिकों को ‘शहीद’ घोषित करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राण न्योछावर किए।

🔴 #Breaking: Abu Dhabi 🇦🇪 has orchestrated its first major terror operation in Yemen 🇾🇪 since its withdrawal.



Yemeni security forces in Aden said a failed assassination attempt targeted Hamdi Shukri, a senior Giants Brigades commander. A car bomb hit the convoy of the Second… pic.twitter.com/Qdxnp4BxhG

— Salman Al-Ansari | سلمان الأنصاري (@Salansar1) January 21, 2026

इस आतंकी हमले में काफिले के कमांडर शुक्री की जान बच गई, लेकिन बम धमाके के छर्रों से उनके पैर में चोट आई है। उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता दी गई। हमले में घायल तीनों सैनिकों को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।यमन में लगातार हो रहे आतंकी हमलों ने सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार और सेना ने हमले की जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

यमन में वैध सरकार के समर्थन में गठित सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने लहज प्रांत के जौला इलाके में हुए एक हमले की कड़ी निंदा की है। गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मालिकी ने कहा कि इस हमले में कई लोगों की मौत और कई के घायल होने की सूचना है। उन्होंने इस घात लगाकर किए गए हमले को “आपराधिक कृत्य” बताते हुए कहा कि यह सभी मानवीय और नैतिक मूल्यों के खिलाफ है।