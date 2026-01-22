Main Menu

पंजाब में बसंत का मजा होगा किरकिरा! अगले 24 घंटे में गरज-चमक के साथ बारिश, Alert जारी

Updated: 22 Jan, 2026 02:15 PM

punjab weather sdma 24 hours alert

पंजाब में बसंत का मजा किरकिरा होता नजर आ रहा है।

पंजाब डेस्क : पंजाब में बसंत का मजा किरकिरा होता नजर आ रहा है। पंजाब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) ने राज्य के कई जिलों में खराब मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। अलर्ट के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

SDMA के मुताबिक यह मौसम स्थिति अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, मलेरकोटला, पठानकोट, पटियाला, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, SAS नगर और तरनतारन जिलों में अलग-अलग स्थानों पर देखने को मिल सकती है।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें, खुले स्थानों में जाने से बचें और सुरक्षित जगहों पर रहें। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत डायल 112 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है।

