Daily horoscope : आज इन राशियों को होगी उम्मीद से ज्यादा कमाई

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 22 Jan, 2026 09:41 AM

मेष : सितारा धन लाभ के लिए अच्छा, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग फ्रूटफुल रहेगी,

मेष : सितारा धन लाभ के लिए अच्छा, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग फ्रूटफुल रहेगी, आम हालात अनुकूल चलेंगे।

वृष: चूंकि सरकारी कामों के लिए सितारा बहुत अच्छा नहीं, इसलिए सरकारी यत्न अनमने मन के साथ न करने ठीक रहेंगे।

मिथुन: बाधाएं-मुश्किलें उभर-सिमट कर आपको परेशान अपसैट रखेंगी इसलिए उनके साथ निपटने की सोच तथा नीति रैडी रखें।

कर्क: सितारा सेहत, खासकर पेट के लिए कमजोर, इसलिए खान-पान में उन चीजों को कम यूज करें जो तबीयत को सूट न करती हों।

सिंह : कारोबारी दशा ठीक-ठाक, पूरे जोर के साथ कोशिश करने पर कामयाबी का स्कोप बढ़ेगा, मगर अपने गुस्से पर जब्त रखें।

कन्या : शत्रु कितना भी अपनापन क्यों न दिखाएं, उन पर कदाचित भरोसा न करना चाहिए, मगर आम हालात अनुकूल चलेंगे।

तुला: जो भी यत्न करें, पूरा जोर लगाकर करें, ढीलापन तथा सुस्ती से किया गया कोई काम सिरे न चढ़ेगा।

वृश्चिक: प्रॉपर्टी के काम के लिए बगैर तैयारी कोई कोशिश न करें, क्योंकि सितारा जायदादी कामों के लिए फेवरेवल नहीं है।

धनु : कामकाजी भागदौड़ तो रहेगी, किन्तु वह बेनतीजा सिद्ध होगी, वैसे आम हालात अनुकूल चलेंगे।

मकर: लोहा, लोहा मशीनरी, कैमिकल्स का काम करने वाले ट्रेडर्स को परेशानियों के साथ निपटना पड़ सकता है।

कुंभ: कामकाजी दशा संतोषजनक, सफलता तो मिलेगी, मगर कोई भी कोशिश अनमने मन से न करनी चाहिए।

मीन : ध्यान रखें कि उलझनों, पेचीदगियों के कारण आपकी समस्त प्लानिंग न उखड़-बिगड़ जाए।