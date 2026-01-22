WEF में ट्रंप पर गरजे कैलिफोर्निया के गवर्नर, बोले-"अमेरिका पर ‘डॉन’ कर रहा राज, कांग्रेस बनी तमाशबीन"

दावोस में WEF 2026 के दौरान कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूज़म ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अमेरिका में लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण का आरोप लगाया और इसे “रूल ऑफ डॉन” बताया। इस बयान से वैश्विक मंच पर अमेरिकी...

International Desk: कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूज़म ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला। सेमाफ़ोर के बेन स्मिथ के साथ इंटरव्यू में न्यूज़म ने कहा कि अमेरिका आज “रूल ऑफ डॉन” के तहत जी रहा है, जहाँ लोकतंत्र की बुनियादी संस्थाएँ कमजोर पड़ गई हैं। न्यूज़म ने कहा, “समानांतर सत्ता की शाखाएं, कानून का राज और जन-सत्ता क्या आज का अमेरिका वही है?” उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस निष्क्रिय बनी हुई है और कानून का शासन कमजोर हो रहा है।

WEF के चौथे दिन हुई चर्चा में न्यूज़म ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों, कानून फर्मों और कॉरपोरेट नेतृत्व पर भी निशाना साधा। उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर लाल नी-पैड्स दिखाते हुए कहा कि जैसे कुछ संस्थान प्रशासन के आगे झुक रहे हैं, वैसे ही ये पैड्स बिक रहे हैं हालाँकि उन्होंने किसी CEO का नाम नहीं लिया। दावोस के नियमित प्रतिभागी न्यूज़म को उनके तीखे और बहसात्मक भाषणों पर तालियाँ भी मिलीं। उन्होंने बताया कि दावोस आने का एक मकसद पूँजीवाद के भविष्य पर ट्रंप के दृष्टिकोण का विरोध करना है। इस बीच, ट्रंप ने अपने दावोस भाषण में न्यूज़म का ज़िक्र करते हुए उन्हें “गुड गाइ” कहा और पुराने अच्छे संबंधों की बात की।

हालांकि, न्यूज़म को एक तय फायरसाइड चैट के बावजूद US हाउस में प्रवेश नहीं मिला, जिस पर उन्होंने X पर तंज कसते हुए लिखा “एक बातचीत से इतना डर?” बाद में मिला VIP नाइटकैप का न्योता भी उन्होंने ठुकरा दिया। विवाद यहीं नहीं रुका। US ट्रेज़री सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने न्यूज़म पर व्यक्तिगत हमला करते हुए उन्हें “आत्ममुग्ध और आर्थिक रूप से अनभिज्ञ” कहा। हाल के वर्षों में न्यूज़म रिपब्लिकन नेताओं के मुखर आलोचक रहे हैं और फ्लोरिडा गवर्नर रॉन डीसैंटिस से भी उनकी टकराहट चर्चित रही है।

