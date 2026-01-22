Main Menu

Closing Bell: सेंसेक्स 397 अंक उछल कर 82,307 पर बंद, निफ्टी 25,280 के पार

Edited By Updated: 22 Jan, 2026 03:32 PM

सुबह के सत्र में ग्लोबल बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के चलते सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ खुले थे। एक समय सेंसेक्स 82,783 के दिन के हाई तक पहुंच गया था, जबकि निफ्टी ने 25,435 का स्तर छुआ। हालांकि दोपहर होते-होते बैंकिंग और आईटी शेयरों में...

बिजनेस डेस्कः शेयर बाजार में गुरुवार, 22 जनवरी को भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सुबह मजबूत शुरुआत के बाद ऊपरी स्तरों से मुनाफावसूली हावी हो गई, जिससे सेंसेक्स अपने दिन के उच्च स्तर से करीब 800 अंक फिसल गया। वहीं निफ्टी भी 25,200 के नीचे कारोबार करता नजर आया। शुरुआती तेजी के बाद आई बिकवाली ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है।

सुबह के सत्र में ग्लोबल बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के चलते सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ खुले थे। एक समय सेंसेक्स 82,783 के दिन के हाई तक पहुंच गया था, जबकि निफ्टी ने 25,435 का स्तर छुआ। हालांकि दोपहर होते-होते बैंकिंग और आईटी शेयरों में बिकवाली शुरू हो गई, जिससे बाजार ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 397 अंक की तेजी के साथ 82,307 के स्तर पर आ गया, वहीं निफ्टी 132 अंक उछल कर 25,289 के स्तर पर बंद हुआ।

तेजी के कारण

  • ग्लोबल बाजारों में रिकवरी से पॉजिटिव संकेत
  • ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर नरम रुख और प्रस्तावित टैरिफ टालना
  • भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर ट्रंप का सकारात्मक बयान

कल सेंसेक्स 270 अंक गिरकर बंद हुआ था

शेयर बाजार में कल यानी 21 जनवरी (बुधवार) को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 270 अंक गिरकर 81,909 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 75 अंक गिरा, ये 25,157 के स्तर पर बंद हुआ था।
 

