GRAP-3 Restrictions Removed: दिल्ली-एनसीआर वालों को मिली बड़ी राहत! हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां

Edited By Updated: 22 Jan, 2026 06:00 PM

grap 3 restrictions lifted in delhi ncr

वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद बृहस्पतिवार को दिल्ली-एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) के तीसरे चरण के तहत लागू पाबंदियां हटा दी गईं।

नेशनल डेस्क: वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद बृहस्पतिवार को दिल्ली-एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) के तीसरे चरण के तहत लागू पाबंदियां हटा दी गईं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एक आदेश में कहा कि बृहस्पतिवार को दिल्ली का AQI 332 हो गया, जिसके बाद पाबंदियों में ढील दी जा रही है। आदेश में यह भी कहा गया कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में एक्यूआई के 'मध्यम' से 'खराब' श्रेणी में रहने की आशंका है।

