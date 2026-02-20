'भारत पाकिस्तान जंग में 11 महंगे जेट गिरे थे... ', डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन सिंदूर पर नया और चौंकाने वाला दावा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (19 फरवरी, 2025) को भारत और पाकिस्तान के बीच आए युद्ध संकट तथा सीज़फ़ायर को लेकर एक नया, सनसनीखेज बयान दिया है। ट्रंप ने बताया कि दोनों देशों के बीच बलोक युद्ध के दौरान कुल 11 महंगे लड़ाकू जेट गिराए गए...

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (19 फरवरी, 2025) को भारत और पाकिस्तान के बीच आए युद्ध संकट तथा सीज़फ़ायर को लेकर एक नया, सनसनीखेज बयान दिया है। ट्रंप ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुल 11 महंगे लड़ाकू जेट गिराए गए थे, इससे पहले ट्रंप 6-7 जेट को मार गिराए जाने की बात करते थे। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका की कड़ी रणनीति से यह दबाव बनाकर दोनों देशों को लड़ाई रोकनी पड़ी। ट्रंप के इस दावे ने एक बार फिर से वैश्विक राजनीति में हलचल पैदा कर दी है।

ट्रंप का नया दावा - 11 महंगे जेट बर्बाद

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष अपने चरम पर था और विमान लगातार गिर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि इस जंग में कुल 11 महंगे फ़ाइटर जेट बर्बाद हुए - एक ऐसा आंकड़ा जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं बताया था। ट्रंप ने इस बात को भी स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों देशों के लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त या गिराए गए थे, लेकिन यह पहला अवसर है जब उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा है।

ट्रंप की द न के ‘ट्रेड‑डील करने की धमकी’ कहानी

ट्रंप ने बताया कि तनाव को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने भारत और पाकिस्तान के नेताओं से फोन पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था - “अगर तुम दोनों लड़ते रहोगे तो मैं तुम पर 200% टैरिफ लगा दूंगा और कोई ट्रेड डील नहीं होगी।” ट्रंप के अनुसार, यह ट्रेड‑डील की धमकी ही वह मुख्य कारण थी जिसने दोनों देशों को युद्ध रोकने पर मजबूर किया।

ट्रंप का board of peace का ज़िक्र

ग़ाज़ा में शांति स्थापित करने की पहल के तहत ट्रंप ने “board of peace” कार्यक्रम भी चलाया है। इसी मौके पर उन्होंने फिर दोहराया कि भारत‑पाक संघर्ष को रोकना अमेरिका की प्राथमिकता थी। उनके अनुसार, दोनों देशों के नेताओं ने जो शुरुआत में टकराव चाहा था, वह अपने भारी आर्थिक नुक़सान के कारण आगे नहीं बढ़ पाया।

ट्रंप की अमेरिका‑पाक‑भारत के बीच बातचीत पर प्रतिक्रिया

ट्रंप ने कहा, “पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने हमारे मुख्य स्टाफ के सामने कहा कि मैंने लगभग 25 मिलियन जानें बचाईं जब मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया।” उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई बातचीत सकारात्मक रही और वह शांतिदूत प्रक्रिया को लेकर उत्साहित हैं।