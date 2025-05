बदरीनाथ धाम के कपाट खुले, पुजारियों ने की श्रीहरि की पूजा-अर्चना, 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर

नेशनल डेस्कः बदरीनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह छह बजे रवि पुष्य लग्न में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलते ही धाम जय बदरी विशाल के जयकारों की गूंज से गूंज उठा। वहीं, श्रद्धालुओं पर हेलकॉप्टर से पुष्पवर्षा हुई। बदरीनाथ के कपाट खुलने पर यहां छह माह से जल रही अखंड ज्योति के दर्शन के लिए देश-विदेश के श्रद्धालु धाम पहुंचे हैं। इससे पूर्व, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल चुके हैं।

#WATCH | Uttarakhand: The portals of Badrinath Dham opened amid melodious tunes of the Army band and chants of Jai Badri Vishal by the devotees pic.twitter.com/BHzt7gWx4V — ANI (@ANI) May 4, 2025

धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव

सुबह चार बजे से कपाट खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सेना के बैंड और ढोल-नगाड़ों की धुनों के साथ स्थानीय महिलाओं द्वारा पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई।

#WATCH | Uttarakhand: The portals of Shri Badrinath Dham will be opened for devotees at 6 am today; devotional tunes being played by a band of the Indian Army's Garhwal Rifles on this occasion pic.twitter.com/09jjRXFJl5