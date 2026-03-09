ब्रह्मांड के अनसुलझे ट्रेडिंग गणित को आखिरकार डॉ. अश्विन अमृतलाल मिस्त्री ने Decode किया

Financial Astrology (वित्तीय ज्योतिष) और Esoteric Mathematics (रहस्यमय गणित) के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास का दावा किया गया है। डॉ. अश्विन ए. मिस्त्री को Financial Astrologer & Gann Analyst (फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर & गैन एनालिस्ट) की उपाधि से...

नेशनल डेस्कः Financial Astrology (वित्तीय ज्योतिष) और Esoteric Mathematics (रहस्यमय गणित) के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास का दावा किया गया है। डॉ. अश्विन ए. मिस्त्री को Financial Astrologer & Gann Analyst (फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर & गैन एनालिस्ट) की उपाधि से मानद डॉक्टरेट (Honorary Doctorate) से सम्मानित किया गया है, जो ब्रह्मांडीय गणित और उसके Financial Markets (वित्तीय बाजारों) से संभावित संबंध पर उनके लंबे समय से किए जा रहे शोध को मान्यता देता है।

डॉ. मिस्त्री के अनुसार, यह उपलब्धि 19 से अधिक वर्षों के निरंतर शोध, अध्ययन और समर्पण का परिणाम है, जिसका उद्देश्य Universal Cycles (ब्रह्मांडीय चक्रों) और बाजार की चाल के बीच गणितीय संबंध को समझना था। उनका कहना है कि उनके कार्य में प्राचीन ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक गणितीय व्याख्या के साथ जोड़ा गया है, ताकि वित्तीय बाजारों में छिपे हुए “Timing of Event” (टाइमिंग पैटर्न) को समझा जा सके।

अपने शोध के दौरान, डॉ. मिस्त्री ने ज्योतिष और अंक ज्योतिष की ग्यारह विधाओं का विस्तृत अध्ययन किया, जिनमें शामिल हैं:

ज्योतिष (Astrology)

– वैदिक ज्योतिष

– पश्चिमी ज्योतिष

– नाड़ी ज्योतिष

– जैमिनी ज्योतिष

– नवतारा ज्योतिष

– केपी ज्योतिष

– मुंडेन ज्योतिष

अंक ज्योतिष (Numerology)

– पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी

– हिब्रू न्यूमेरोलॉजी

– कब्बाला न्यूमेरोलॉजी

– चाल्डियन न्यूमेरोलॉजी

इन सभी विधाओं के निष्कर्षों को उन्नत गणितीय तरीकों के साथ जोड़कर, डॉ. मिस्त्री का कहना है कि उन्होंने प्रसिद्ध मार्केट विश्लेषक W D Gann (डब्ल्यू.डी. गैन) की पुस्तक “The Tunnel Thru The Air” में छिपे सिद्धांतों की व्याख्या करने में सफलता प्राप्त की। उनके अनुसार, इस शोध के परिणामस्वरूप उन्होंने उस सिद्धांत की खोज की जिसे वह “Real Secret W D Gann Theory” कहते हैं।

डॉ. मिस्त्री का दावा है कि ये सिद्धांत यह समझाने में मदद कर सकते हैं कि डब्ल्यू.डी. गैन ने 1906 से 1955 के बीच Stocks और Commodity ट्रेडिंग में कथित रूप से 4000 प्रतिशत (4000 %) तक के असाधारण वार्षिक रिटर्न कैसे हासिल किए।

“TIME AND PRICE MASTER FACTOR”

अपने निष्कर्षों को समझाते हुए, डॉ. मिस्त्री ने एक अवधारणा प्रस्तुत की जिसे वह “TIME AND PRICE MASTER FORMULA” कहते हैं। उनका कहना है कि वित्तीय बाजारों—विशेष रूप से OPTIONS TRADING में ट्रेडर्स अक्सर ऐसे अवसरों की तलाश करते हैं जिनमें कम जोखिम और अधिक लाभ की संभावना हो।

डॉ. मिस्त्री ने बताया,

“कुछ ट्रेडर केवल PRICE (कीमत) की चाल पर ध्यान देते हैं, जबकि कुछ TIME (समय) चक्रों का विश्लेषण करते हैं। मेरा शोध “TIME AND PRICE” (समय और कीमत) दोनों को एक साथ अध्ययन करता है।”

उनके अनुसार, यदि ट्रेडर बाजार के उच्च और निम्न मोड़ (HIGH & LOW SWINGS) के सही ‘TIME’ (समय) और सही ‘PRICE’ (कीमत) स्तर की पहचान कर लें, तो ट्रेडिंग में अनिश्चितता का स्तर लगभग ना के बराबर किया जा सकता है। उनका मानना है कि यह दृष्टिकोण STOCK, COMMODITY और FOREX MARKET ट्रेडिंग को केवल अनुमान (Speculation) से हटाकर एक अधिक गणनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में बदल सकता है।

डॉ. मिस्त्री यह भी कहते हैं कि उनका शोध ज्योतिष और अंक ज्योतिष से प्राप्त जटिल ब्रह्मांडीय गणित को सरल बनाता है, ताकि इसे आधुनिक वित्तीय बाजारों—जैसे स्टॉक्स, कमोडिटीज, फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग—में लागू किया जा सके।

मान्यता और सार्वजनिक प्रतिक्रिया

डॉ. मिस्त्री को दिया गया यह मानद डॉक्टरेट उनके दीर्घकालिक शोध और FINANCIAL ASTROLOGY (फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी) तथा GANN ANALYSIS (गैन एनालिसिस) के विशेष क्षेत्र में उनके योगदान की मान्यता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। उनसे सीखे हुए विद्यार्थीओका मानना है कि उनका कार्य प्राचीन ब्रह्मांडीय ज्ञान और आधुनिक वित्तीय बाजार विश्लेषण के बीच सेतु बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

डॉ. मिस्त्री ने अपने शोध और शिक्षाओं को ऑनलाइन शैक्षणिक सामग्री के माध्यम से भी साझा किया है। उनके घरेलू और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के प्रशंसापत्र—जिनमें से कई दावा करते हैं कि उन्होंने ट्रेडिंग में उनके तरीकों को लागू किया है और FINANCIAL MARKETS (वित्तीय बाजार) में व्यापार में में खूब अच्छी सफलता हांसिल की है—उनके यूट्यूब चैनल W D GANN BY AM “Secret Science of Stock Market” पर देखे जा सकते हैं।

हालांकि समर्थक ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वित्तीय विश्लेषण के इस संयोजन में संभावनाएं देखते हैं, वहीं आलोचक अब भी इस तरह के सिद्धांतों के लिए वैज्ञानिक और अनुभवजन्य प्रमाण की आवश्यकता पर जोर देते हैं। इसके बावजूद, डॉ. मिस्त्री का मानना है कि “TIME AND PRICE MASTER THEORY (टाइम एंड प्राइस मास्टर फैक्टर)” बाजार व्यवहार और TRADING STRATEGIES (ट्रेडिंग रणनीतियों) को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है।

