खाने का तेल और मोटापा बन रहे हैं हार्ट अटैक की बड़ी वजह, जानें शुरुआती लक्षण और बचाव के उपाय

नेशनल डेस्क: देश में दिल की बीमारियों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बन रहा है हमारी रसोई में इस्तेमाल होने वाला अस्वस्थ तेल। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में खास तौर पर खराब खाना पकाने के तेल और मोटापे को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह आदतें न केवल मोटापे को बढ़ावा देती हैं, बल्कि हार्ट अटैक के खतरे को भी गंभीर रूप से बढ़ाती हैं।

खराब तेल कैसे करता है नुकसान?

रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले कई रिफाइंड तेलों में ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे तेल जब बार-बार गर्म किए जाते हैं, तो वे दिल की धमनियों में ब्लॉकेज पैदा कर सकते हैं, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।

हार्ट अटैक के 5 शुरुआती संकेत

सीने में दर्द या भारीपन:- अगर बार-बार सीने में दबाव या जलन महसूस हो रही है, तो इसे हल्के में न लें। यह हार्ट अटैक का शुरुआती संकेत हो सकता है।

हाथों, पीठ या जबड़े में दर्द:- बिना वजह ऊपरी शरीर में दर्द होना, खासकर बाएं हाथ, पीठ, पेट या जबड़े में – यह भी हार्ट अटैक की चेतावनी हो सकती है।

सांस लेने में दिक्कत:- अगर सीढ़ियां चढ़ने या हलके काम में भी सांस फूल रही है, तो यह दिल की नसों में रुकावट का संकेत हो सकता है।

चक्कर आना:- कमज़ोरी या अचानक चक्कर आना भी हार्ट प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है, खासकर जब बीपी भी लो हो।

पसीना आना:- बिना गर्मी के या बिना मेहनत के ज्यादा पसीना आना भी हार्ट में खराब ब्लड सर्कुलेशन का नतीजा हो सकता है।

कैसे करें बचाव?

- रिफाइंड तेल की जगह सरसों, मूंगफली या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें

- तेल का इस्तेमाल सीमित करें, बार-बार गर्म न करें

- तेल खरीदते समय लेबल जरूर पढ़ें, ट्रांस फैट्स और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा चेक करें

- तले-भुने खाने से बचें, और डाइट में हरी सब्ज़ियां, फल और होल ग्रेन्स को शामिल करें

- नियमित एक्सरसाइज और हेल्थ चेकअप कराना न भूलें