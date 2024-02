देखें: हरियाणा से किसानों द्वारा बैरिकेड तोड़ने की सामने आई पहली तस्वीर

नेशनल डेस्क: हरियाणा से किसानों द्वारा पुलिस बैरिकेड तोड़ने का पहला दृश्य सामने आया है। वीडियो में एक किसान को अपने ट्रैक्टर की मदद से सीमेंट बैरिकेड को ले जाते हुए दिखाया गया है। मंगलवार सुबह हजारों किसानों ने केंद्र से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए कानून लाने की मांग करते हुए हरियाणा और पंजाब से दिल्ली तक मार्च करने की कोशिश की।

इससे पहले दिन में, पुलिस ने हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू सीमा पर किसानों पर आंसू गैस छोड़ी। यह क्षेत्र युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया क्योंकि पुलिस और किसानों ने चूहे-बिल्ली का खेल खेला और किसान पुलिस से बचकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे।

हरियाणा के जींद में, पुलिस ने हरियाणा में खनौरी सीमा के माध्यम से पंजाब से दिल्ली तक मार्च करने की कोशिश कर रहे किसानों पर आंसू गैस और पानी की बौछारें छोड़ीं।



