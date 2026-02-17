India-France Year of Innovation 2026: फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों मुंबई पहुंचे, पीएम मोदी से करेंगे द्विपक्षीय बैठक

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों आज (17 फरवरी 2026) मुंबई पहुंच चुके हैं, जहां उनका स्वागत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया। यह उनकी भारत की चौथी यात्रा है और पहली बार मुंबई में। उनके साथ फर्स्ट लेडी...

नेशनल डेस्क: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों आज (17 फरवरी 2026) मुंबई पहुंच चुके हैं, जहां उनका स्वागत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया। यह उनकी भारत की चौथी यात्रा है और पहली बार मुंबई में। उनके साथ फर्स्ट लेडी ब्रिजिट मैक्रों भी हैं।



मुख्य उद्देश्य और कार्यक्रम

पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात — आज दोपहर करीब 3:15 बजे मुंबई के लोक भवन में दोनों नेता द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी।

— आज दोपहर करीब 3:15 बजे मुंबई के लोक भवन में दोनों नेता द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी। India-France Year of Innovation 2026 का उद्घाटन — मोदी और मैक्रों संयुक्त रूप से भारत-फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 की शुरुआत करेंगे, जो पूरे साल दोनों देशों में मनाया जाएगा।

— मोदी और मैक्रों संयुक्त रूप से भारत-फ्रांस इनोवेशन ईयर 2026 की शुरुआत करेंगे, जो पूरे साल दोनों देशों में मनाया जाएगा। India AI Impact Summit — मैक्रों दिल्ली जाएंगे, जहां 18-19 फरवरी को वे इस समिट में हिस्सा लेंगे। यह समिट 16-20 फरवरी तक भारत मंडपम में चल रहा है, जिसमें AI के जिम्मेदार उपयोग, समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग पर फोकस है। कई विश्व नेता (जैसे ब्राजील के राष्ट्रपति लुला) और टेक CEOs (सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन आदि) भी शामिल हैं। मैक्रों इसका उद्घाटन या प्रमुख सत्र में भाग लेंगे।

रक्षा और राफेल डील पर फोकस

यात्रा के दौरान राफेल फाइटर जेट्स की नई डील सबसे बड़ी चर्चा में है। भारत ने हाल ही में 114 अतिरिक्त राफेल जेट्स (करीब ₹3.25-3.6 लाख करोड़ की डील) की खरीद को मंजूरी दी है। यह भारत की सबसे बड़ी रक्षा खरीद में से एक होगी, जिसमें Make in India के तहत ज्यादातर जेट्स देश में ही बनाए जाएंगे। बैठक में इस पर अंतिम समझौते या घोषणा की संभावना है। साथ ही डिफेंस में अन्य सहयोग (जैसे हैमर मिसाइल प्रोडक्शन) भी चर्चा में हैं। यह यात्रा भारत-फ्रांस की मजबूत साझेदारी को और गहरा करेगी, खासकर AI, इनोवेशन और डिफेंस में। यात्रा 19 फरवरी तक चलेगी।