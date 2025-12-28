जेल से बेस्टसेलर तक: अंतर्राष्ट्रीय सनसनी बने पूर्व RAW एजेंट लकी बिष्ट, जानें क्यों कांप रहे पाकिस्तान-बांग्लादेश समेत भारत के दुश्मन देश?

Main Menu

Edited By Updated: 28 Dec, 2025 01:25 PM

from prison to bestseller former raw agent lucky bisht becomes an international

पूर्व RAW एजेंट लकी बिष्ट के खुलासों से बांग्लादेश और पाकिस्तान में खलबली मच गई है। शरीफ उस्मान हादी की हत्या, ISI-DGFI की कथित भूमिका और “RAW Hitman 2” किताब में दर्ज ऑपरेशनों ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बना दिया है।आईए जानते हैं लकी...

International Desk: पूर्व RAW एजेंट और NSG कमांडो लक्ष्मण सिंह बिष्ट उर्फ लकी बिष्ट इन दिनों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सनसनी बने लकी बिष्ट के दावों से  पाकिस्तान-बांग्लादेश समेत भारत के दुश्मन देश  कांप रहे हैं। वजह सिर्फ उनकी नई किताबें RAW Hitman 1और 2 नहीं, बल्कि बांग्लादेश के चर्चित शरीफ उस्मान हादी हत्याकांड को लेकर किए गए उनके सनसनीखेज दावे हैं।लकी बिष्ट ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप साझा कर बांग्लादेश में  उस्मान हादी की हत्या के पीछे पाकिस्तान की ISI और बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी DGFI की भूमिका होने की बात कही है।  लकी बिष्ट का दावा है कि इन खुलासों के बाद उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश से जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि DGFI की ओर से उन्हें “कल्पना से भी भयानक मौत” की धमकी दी गई। लकी बिष्ट ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वे इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और सच्चाई को सामने लाना उनका मकसद है।

सबसे पहले जाने कौन हैं लकी बिष्ट?
लक्ष्मण सिंह बिष्ट, जिन्हें लकी बिष्ट के नाम से भी जाना जाता है,  इतिहास रचते हुए पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं, जिन पर आधारित किताब का सीक्वल प्रकाशित हुआ है। यह सीक्वल “Raw Hitman 2”, जो कि हुसैन ज़ैदी की बेस्टसेलिंग किताब “Raw Hitman” का अगला भाग है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। लकी बिष्ट का नाम अब न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रेरणा बन गया है। उनकी जिंदगी पर आधारित ये किताबें सस्पेंस, थ्रिल और एक्शन का बेहतरीन उदाहरण हैं।

  • जन्म: उत्तराखंड, पिथौरागढ़ (गंगोलीहाट)
  • 16 साल की उम्र में कमांडो ट्रेनिंग शुरू
  • RAW एजेंट, NSG कमांडो, स्नाइपर
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा टीम का हिस्सा
  • इज़राइल में RAW मिशन का अनुभव
  • 2011 में एक आपराधिक मामले में गिरफ्तारी, 2018 में अदालत से बरी
  •  जेल से बरी होकर अंतरराष्ट्रीय बेस्टसेलर लेखक तक का सफर
  • लकी बिष्ट की कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं, बल्कि संघर्ष, साहस और राष्ट्रभक्ति की मिसाल है।
 लकी बिष्ट की किताबें  बनीं सुरक्षा जगत की चर्चा 

RAW Hitman: The Real Story of Agent Lima
यह किताब मशहूर क्राइम लेखक एस. हुसैन जैदी के साथ लिखी गई। इसमें एक RAW एजेंट के जीवन, जेल जाने की घटना और खुफिया दुनिया की मानसिक चुनौतियों को दिखाया गया।

 

 RAW Hitman 2: The Assassinations
यह सीक्वल अमेरिका की प्रतिष्ठित प्रकाशन कंपनी Simon & Schuster (Paramount की सहयोगी) द्वारा प्रकाशित किया गया। इस किताब में एजेंट लीमा के 8 बड़े और खतरनाक मिशनों का विस्तार से वर्णन है, जिनमें 

  • ISI से जुड़े नकली नोट नेटवर्क में घुसपैठ
  • भारत–बांग्लादेश सीमा पर गद्दारों का पीछा
  • NSCN जैसे उग्रवादी संगठनों में अंडरकवर ऑपरेशन
  • विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ संयुक्त मिशन
  • किताब रिलीज़ होते ही भारत की Top-3 Bestseller List में शामिल हो गई।

 

लकी बिष्ट की किताबें  क्यों हैं इतनी असरदार?
 RAW Hitman: The Real Story of Agent Lima  के लेखक  एस. हुसैन जैदी, काशिफ मशाइख और लकी बिष्ट  हैं । यह किताब एक RAW ऑपरेटिव “एजेंट लीमा” के जीवन, मिशनों और जेल से जुड़े घटनाक्रम को दर्शाती है। भारत की टॉप बेस्टसेलर लिस्ट में शामिल रही। RAW Hitman 2: The Assassinations अमेरिका की प्रतिष्ठित प्रकाशन कंपनी Simon & Schuster (Paramount की सहयोगी) द्वारा प्रकाशित है। इसमें  आठ हाई-रिस्क इंटरनेशनल ऑपरेशनों का वर्णन है और  रिलीज़ होते ही इसे भारत की टॉप-3 बेस्टसेलर में जगह मिली।

किताब में बताए गए प्रमुख ऑपरेशन (संक्षेप में):

  • ऑपरेशन मोनोपोली: ISI से जुड़े नकली मुद्रा नेटवर्क में घुसपैठ
  • ऑपरेशन टाइगर क्लॉ: भारत-बांग्लादेश सीमा पर गद्दार का पीछा
  • ऑपरेशन ब्लैक विडो: वैश्विक आतंकी नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई
  • इन अभियानों का विवरण आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में सोशल मीडिया बहस का विषय बना हुआ है।


बॉलीवुड तक पहुंची कहानी
RAW Hitman सीरीज़ की सफलता के बाद बॉलीवुड की मशहूर निर्माता जोड़ी अब्बास-मस्तान ने इस पर फिल्म और वेब सीरीज़ बनाने में रुचि दिखाई है। लकी बिष्ट पहले ही तीन वेब सीरीज़ और एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। बालीबुड की प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जोड़ी अब्बास-मस्तान ने लक्की के साथ मुलाकात दौरान  कहा, “इस पर एक सुपरहिट फिल्म और वेब सीरीज़ बनाई जा सकती है।” उन्होंने कहा कि लकी बिष्ट का नाम अब न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रेरणा बन गया है। उनकी जिंदगी पर आधारित ये किताबें सस्पेंस, थ्रिल और एक्शन का बेहतरीन उदाहरण हैं। 

 जासूस के जीवन के भावनात्मक पहलू
बिष्ट ने एक जासूस के जीवन के भावनात्मक पहलू को भी सामने रखा। वे कहते हैं, "क्या एक जासूस, स्नाइपर या कमांडो, जो सिर्फ अपने देश के लिए जीता है, उसकी कोई अपनी भावनाएँ नहीं होतीं? क्या वह कभी रोता नहीं? हार के बाद वह कैसे फिर से उठता है और लड़ाई जारी रखता है?"   यह किताब दिखाती है कि कैसे लीमा अपनी भावनाओं को दबाकर अपने हर दुख को ताकत में बदलता है। वह हार मानने की बजाय अपनी ड्यूटी को सर्वोपरि मानता है। बिष्ट कहते हैं, "जब दुनिया को लगता है कि सब खत्म हो गया है, तब लीमा के लिए बस एक चीज़ बचती है उसकी ड्यूटी।"  

    

लकी बिष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर  युवाओं के लिए एक प्रेरणा
लकी बिष्ट  अब न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी युवाओं के लिए एक प्रेरणा हैं। उनकी जिंदगी पर आधारित ये किताबें सस्पेंस, थ्रिल और एक्शन का बेहतरीन उदाहरण हैं। इस सीक्वल को अमेरिका की मशहूर प्रकाशन कंपनी Simon & Schuster ने प्रकाशित किया है, जो कि Paramount की सहायक कंपनी है। यह उपलब्धि न केवल लकी बिष्ट के लिए, बल्कि भारत के लिए भी गर्व की बात है।  

पाकिस्ता में हो रही चर्चा 
लकी बिष्ट ने कई भारतीय पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनलों को इंटरव्यू दिए हैं, जिनमें उन्होंने  RAW में अपने जीवन, मिशनों और खुफिया अभियानों  को लेकर कई खुलासे किए। उनके अनुभवों पर आधारित वीडियो और पॉडकास्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, खासकर पाकिस्तान के यूट्यूब चैनलों पर उनकी बहादुरी की खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के कई कंटेंट क्रिएटर्स उनके  गुप्त ऑपरेशनों और कार्यशैली  को सराह रहे हैं।   पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स RAW के सीक्रेट ऑपरेशन और एजेंटों के काम करने के तरीके को लेकर काफी उत्सुक रहते हैं। इसी वजह से लकी बिष्ट के इंटरव्यूज़ और उनकी कहानियां वहां की जनता के बीच भी चर्चा में हैं। कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर उनके नाम को लेकर वीडियो बनाए गए हैं, जिसमें उनके खुफिया अभियानों और कार्यशैली पर चर्चा की जा रही है।

 

