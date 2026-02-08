यात्रीगण कृपया ध्यान दें! अप्रैल से सस्ता हो जाएगा इन 10 ट्रेनों का सफर! जानें किराए में कितनी होगी बचत?

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 08 Feb, 2026 11:08 AM

रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए अप्रैल 2026 से 10 प्रमुख ट्रेनों के किराए में कटौती करने का निर्णय लिया है। रेलवे इन ट्रेनों से सुपरफास्ट (Superfast) का दर्जा हटाने जा रहा है जिससे...

Train Ticket Relief:: रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए अप्रैल 2026 से 10 प्रमुख ट्रेनों के किराए में कटौती करने का निर्णय लिया है। रेलवे इन ट्रेनों से सुपरफास्ट (Superfast) का दर्जा हटाने जा रहा है जिससे यात्रियों को अब सुपरफास्ट सरचार्ज नहीं देना होगा।

क्यों लिया गया यह फैसला?

अक्सर यात्रियों की शिकायत रहती थी कि कई ट्रेनें सुपरफास्ट के नाम पर अतिरिक्त किराया तो वसूलती हैं लेकिन उनकी रफ्तार और ठहराव सामान्य एक्सप्रेस ट्रेनों जैसे ही हैं। उदाहरण के तौर पर विभूति एक्सप्रेस 31 स्टेशनों पर रुकती है जबकि नेताजी एक्सप्रेस का ठहराव 38 स्टेशनों पर है। अधिक ठहराव और औसत गति कम होने के कारण रेलवे ने इन्हें अब सामान्य एक्सप्रेस की श्रेणी में डालने का फैसला किया है।

किराए में कितनी होगी राहत?

सुपरफास्ट का दर्जा हटने के बाद यात्रियों को प्रति टिकट लगने वाला अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

इन ट्रेनों के बदल जाएंगे नंबर और श्रेणी

यह नई व्यवस्था 13 से 16 अप्रैल 2026 के बीच लागू होगी। ट्रेनों के नंबर भी बदल दिए जाएंगे। प्रमुख ट्रेनों की सूची नीचे दी गई है:

ट्रेन का नाम पुराना नंबर नया नंबर प्रभावी तिथि प्रयागराज-हावड़ा विभूति एक्सप्रेस 12334 13048 14 अप्रैल हावड़ा-प्रयागराज विभूति एक्सप्रेस 12333 13047 13 अप्रैल हावड़ा-कालका नेताजी एक्सप्रेस 12311 13051 13 अप्रैल कालका-हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस 12312 13052 15 अप्रैल हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस 12327 13035 14 अप्रैल देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस 12328 13036 15 अप्रैल हावड़ा-देहरादून कुंभ एक्सप्रेस 12369 13037 13 अप्रैल देहरादून-हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस 12370 13038 14 अप्रैल हावड़ा-जम्मूतवी हिमगिरि एक्सप्रेस 12331 13041 14 अप्रैल जम्मूतवी-हावड़ा हिमगिरि एक्सप्रेस 12332 13042 16 अप्रैल

यात्रियों के लिए क्या बदलेगा?

सस्ता टिकट: अब इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए आपको बेस फेयर ही देना होगा, सुपरफास्ट चार्ज नहीं। नया नंबर: बुकिंग करते समय अब आपको नए नंबरों (जो 13 से शुरू होते हैं) का उपयोग करना होगा। समय और ठहराव: ट्रेन के समय और ठहराव में फिलहाल किसी बड़े बदलाव की सूचना नहीं है केवल श्रेणी बदली गई है।

रेलवे के इस कदम से उन मध्यम वर्गीय परिवारों और लंबी दूरी के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी जो नियमित रूप से इन रूटों पर सफर करते हैं।