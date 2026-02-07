Gold Investment: आज करें 2 लाख के सोना पर निवेश, 2050 में ये बना देगा करोड़पति, जानें 25 साल बाद कितनी होगी कीमत?

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 07 Feb, 2026 11:00 AM

Gold Price Prediction 2050 : शेयर बाजार की उथल-पुथल के बीच जब सोने की कीमतें गिरती हैं (Gold Crash), तो आम निवेशक अक्सर घबरा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि सोने की गिरावट ही सबसे बड़ा मौका लेकर आती है? अगर आप आज के 'गोल्ड क्रैश' के माहौल में ₹2 लाख का सोना खरीदते हैं, तो साल 2050 तक यह आपके भविष्य को कितना सुरक्षित कर सकता है? आइए, आंकड़ों की जुबानी समझते हैं।

₹2 लाख में आज कितना आएगा सोना?

वर्तमान बाजार दर (लगभग ₹1,56,630 प्रति 10 ग्राम) के आधार पर देखें तो ₹2 लाख में करीब 12.77 ग्राम (24 कैरेट) सोना आएगा। दिखने में यह मात्रा छोटी लग सकती है, लेकिन लंबी अवधि के निवेश में असली ताकत सोने के वजन में नहीं, बल्कि इसकी चक्रवृद्धि वृद्धि (Compounding Growth) में होती है।

2050 का भविष्य: कितना मिलेगा रिटर्न?

वित्तीय जानकारों के मुताबिक, सोने ने ऐतिहासिक रूप से महंगाई को मात देते हुए 8% से 11% तक का सालाना रिटर्न दिया है। आइए देखते हैं 2050 (24 साल बाद) में आपके ₹2 लाख की वैल्यू क्या हो सकती है:

अनुमानित सालाना रिटर्न 2050 में संभावित कीमत 7% (धीमी बढ़त) ₹10.14 लाख 9% (औसत बढ़त) ₹15.82 लाख 11% (शानदार बढ़त) ₹24.44 लाख

क्यों गोल्ड क्रैश है निवेश का सही समय?

जब डॉलर मजबूत होता है या ब्याज दरें बदलती हैं तो सोने के दाम गिरते हैं। इसे ही 'गोल्ड क्रैश' कहा जाता है। स्मार्ट निवेशक इसे सेल की तरह देखते हैं।

महंगाई से सुरक्षा: सोना पैसे की वैल्यू को गिरने नहीं देता।

भरोसेमंद संपत्ति: स्टॉक मार्केट गिर सकता है लेकिन सोने की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती।

पोर्टफोलियो का संतुलन: विशेषज्ञ मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी कुल बचत का कम से कम 10-15% हिस्सा सोने में रखना चाहिए।

समझदारी या जोखिम?

अगर आप अगले 2-3 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो उतार-चढ़ाव आपको डरा सकते हैं। लेकिन यदि आपका लक्ष्य 2050 यानी लंबी अवधि का है तो गिरावट में खरीदा गया सोना आपके बुढ़ापे का सबसे मजबूत सहारा बन सकता है।