राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लायेगी सरकार: किरेन रिजिजू

11 Feb, 2026 05:06 PM
नेशनल डेस्क: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में एक मंत्री के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाये हैं इसलिए सरकार ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। श्री रिजिजू ने संसद परिसर में बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि श्री गांधी ने पूर्व सूचना दिये बिना सदन में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाये हैं।
यह विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जायेगी। श्री रिजिजू ने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान श्री गांधी ने कोई उपयोगी और ठोस बात नहीं की। वह केवल बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे। श्री गांधी जब आरोप लगा रहे थे तब उनसे श्री रिजिजू ने कहा कि जब शाम पांच बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का जवाब देंगी तब वह सदन में मौजूद रहें।
उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता सदन में अपना भाषण देने के बाद सदन से चले गये जबकि नियम है कि एक बार कोई सदस्य अपना भाषण समाप्त करने के बाद सदन से तुरंत वापस नहीं जाता है। श्री गांधी हमेशा अपना भाषण देकर सदन से चले जाते हैं। यह गंभीर मामला है।