  • निक्की हत्याकांड: जल्लाद पति ने बेटे के सामने पत्नी को क्यों जलाया जिंदा, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

Edited By Anu Malhotra,Updated: 25 Aug, 2025 09:07 AM

ग्रेटर नोएडा में एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। एक महिला, निक्की, जो अपने हक और आत्मनिर्भरता के लिए खड़ी हुई थी, उसे उसी के जीवनसाथी ने दर्दनाक मौत दे दी। दहेज की मांग और खुद का ब्यूटी पार्लर दोबारा खोलने की जिद...

नेशनल डेस्क:  ग्रेटर नोएडा में एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। एक महिला, निक्की, जो अपने हक और आत्मनिर्भरता के लिए खड़ी हुई थी, उसे उसी के जीवनसाथी ने दर्दनाक मौत दे दी। दहेज की मांग और खुद का ब्यूटी पार्लर दोबारा खोलने की जिद निक्की की जान पर बन आई।निक्की के पति विपिन भाटी ने कथित तौर पर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया। इस वीभत्स हत्याकांड में सास दया भी शामिल पाई गई, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि निक्की का ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित अभी भी फरार हैं। उनकी तलाश में पुलिस की आठ टीमें दिल्ली-एनसीआर में लगातार छापेमारी कर रही हैं।

पछतावे से खाली हैवान पति
चौंकाने वाली बात यह है कि निक्की को आग में झोंकने के बाद भी विपिन के चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आई। उसने अपने अपराध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और न ही उसे कोई अफसोस है। पुलिस के मुताबिक, झगड़े की जड़ निक्की का सोशल मीडिया पर सक्रिय होना और फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश थी। इससे पति को एतराज था। इसी को लेकर घर में तनाव गहराता गया और अंत में यह दरिंदगी सामने आई।

नाटकीय मोड़: मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश
रविवार को जब पुलिस आरोपी को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जा रही थी, तब उसने मौके का फायदा उठाकर एक दरोगा की पिस्तौल छीन ली और भागने लगा। लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सका। पुलिस ने पीछा कर उसे सिरसा चौराहे के पास गोली मारकर दबोच लिया। फिलहाल उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।

इंसाफ के लिए जुटा परिवार और आयोग
निक्की की बहन कंचन की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। कंचन ने खुद पर और अपनी बहन पर हुए हमले की पूरी जानकारी दी है। वहीं, इस हत्याकांड में सबसे बड़ा गवाह है निक्की का मासूम बेटा, जो बार-बार अपने पिता की क्रूरता को बयान कर रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। यूपी डीजीपी को पत्र भेजकर तीन दिन में कार्रवाई रिपोर्ट देने और सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया गया है।

2016 में हुई थी शादी, अब न्याय की लड़ाई
निक्की और विपिन की शादी 2016 में हुई थी। दुखद बात यह है कि निक्की की बहन कंचन की शादी भी उसी परिवार में हुई थी - विपिन के भाई रोहित से। लेकिन अब वही रिश्ता एक दर्दनाक त्रासदी में बदल गया है। आज निक्की के परिजन न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतरने वाले हैं। वे चाहते हैं कि उनकी बेटी की मौत बेवजह न जाए, और ऐसे जल्लादों को सख्त सजा मिले जो रिश्तों की आड़ में इंसानियत का खून करते हैं।

