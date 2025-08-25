Main Menu

  • चौंकाने वाला खुलासा: गुरुग्राम बना भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित वाला शहर, जानें क्या है वजह

Edited By Mansa Devi,Updated: 25 Aug, 2025 11:05 AM

अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं, तो यह खबर आपको परेशान कर सकती है। लोकसभा में प्रस्तुत किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार, गुरुग्राम साल 2024-25 में भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। यहाँ कुल 156 दिन वायु गुणवत्ता 'खराब' या 'बेहद खराब' रही। यह...

नेशनल डेस्क: अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं, तो यह खबर आपको परेशान कर सकती है। लोकसभा में प्रस्तुत किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार, गुरुग्राम साल 2024-25 में भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। यहाँ कुल 156 दिन वायु गुणवत्ता 'खराब' या 'बेहद खराब' रही। यह आंकड़े केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) पर आधारित हैं, जो भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण के बढ़ते संकट को दिखाते हैं।

गुरुग्राम से भी ज्यादा प्रदूषित है यह शहर
रिपोर्ट के मुताबिक, देश में सबसे खराब वायु गुणवत्ता असम के बर्नीहाट में रही, जहाँ कुल 164 दिन हवा खराब थी। गुरुग्राम 156 खराब दिनों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि पटना 132 खराब दिनों के साथ गुरुग्राम की बराबरी पर है।

प्रदूषण के मामले में टॉप 5 शहर:
बर्नीहाट (असम): 164 खराब AQI दिन
गुरुग्राम (हरियाणा): 156 खराब AQI दिन
हाजीपुर (बिहार): 150 खराब AQI दिन
दिल्ली: 148 खराब AQI दिन
पटना (बिहार): 141 खराब AQI दिन

हरियाणा के अन्य शहरों जैसे चरखी दादरी (99 दिन), फरीदाबाद (98 दिन) और रोहतक (80 दिन) में भी प्रदूषण का स्तर काफी ज़्यादा रहा।

₹13,000 करोड़ खर्च के बाद भी प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है?
यह रिपोर्ट तब आई है, जब सरकार ने NCAP के तहत शहरों को प्रदूषण कम करने के लिए ₹13,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि दी है। जहाँ फरीदाबाद ने PM10 के स्तर में 35.8% की कमी दर्ज की, वहीं कुछ शहरों में कोई सुधार नहीं दिखा। चंडीगढ़ में PM10 का स्तर स्थिर रहा, जबकि डेराबस्सी में यह बढ़ गया।

