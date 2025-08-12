Main Menu

बेड के अंदर छिपाया किन्नर का शव, चार दिन तक कमरे में सड़ती रहीं लाशें – दिल दहला देने वाला डबल मर्डर

Edited By Anu Malhotra,Updated: 12 Aug, 2025 07:10 AM

कानपुर: हनुमंत विहार कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक किराए के कमरे से दुर्गंध आने पर दो शव बरामद हुए। ये शव थे 25 वर्षीय किन्नर काजल और उसके 12 वर्षीय मुंहबोले भाई देव के, जिनकी बेरहमी से हत्या की गई थी। यह घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि उन सामाजिक संबंधों, विश्वास और भावनाओं की भी चीर-फाड़ करती है जो अक्सर सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं।

काजल और देव: एक असामान्य रिश्ता, जो बना था मिसाल
काजल, जो कि मैनपुरी के धरमंगदपुर गांव की रहने वाली थी, कुछ महीने पहले ही कानपुर आई थी। उसने एक सेवानिवृत्त फौजी अभिमन्यु के मकान में किराये पर कमरा लिया था। अपने चचेरे भाई देव को गोद लेकर वह उसे एक नई जिंदगी देना चाहती थी — उसने उसे कानपुर बुलाया, स्कूल में दाखिला कराया, और मां की तरह उसका ख्याल रख रही थी।

चार दिन तक खामोशी, फिर टूटा सन्नाटा
काजल की मां गुड्डी ने कई बार फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब संपर्क टूट गया तो शक गहराने लगा। शनिवार को जब परिवार कानपुर पहुंचा तो घर से उठ रही बदबू ने उनकी चिंता को हकीकत में बदल दिया। दरवाजा बाहर से बंद था, कोई हलचल नहीं थी। मकान मालिक को बुलाकर दरवाजा खोला गया, और सामने था वो मंजर जिसने सबको झकझोर दिया।

कमरे के भीतर मिला डरावना सच
कमरे में देव का शव फर्श पर पड़ा था और काजल की लाश दीवान के अंदर ठूंसी हुई थी। चारों ओर शराब की बोतलें, खाली स्नैक्स के पैकेट, और बिखरा हुआ सामान – यह सब किसी पार्टी या आपसी झगड़े के बाद हुई वारदात का संकेत दे रहे थे। अलमारियाँ खुली थीं और कीमती सामान गायब था, जिसमें काजल का महंगा स्मार्टफोन भी शामिल है।

शक की सुई तीन युवकों पर – प्रेम, धोखा और लालच की कहानी?
पुलिस की शुरुआती जांच में यह मामला आपसी संबंध और संभावित प्रेम-प्रसंग की ओर इशारा करता है। काजल की मां ने जिन लोगों पर शक जताया है, वे हैं – आलोक उर्फ गोलू शर्मा, हेमराज उर्फ अजय सविता और आकाश। इन तीनों का काजल के घर आना-जाना था। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में काजल ने एक प्लॉट का सौदा किया था जिसमें आकाश भी उसके साथ शामिल था।

पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश जारी है, लेकिन फिलहाल तीनों ही अपने-अपने ठिकानों से लापता हैं। यह फरारी खुद में कई सवाल खड़े करती है।

सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक जांच से खुलेंगे राज
जांच टीम ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। पुलिस का मानना है कि यह हत्या जल्दबाजी में नहीं, बल्कि योजना बनाकर की गई है। हनुमंत विहार थाना प्रभारी का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले की परतें खुलेंगी।

