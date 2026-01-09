बस एक जगह पर टिका दिया कैमरा, फिर वीडियो को कर दिया अपलोड और कमा लिए 10 करोड़!

Edited By Mehak, Updated: 09 Jan, 2026 05:38 PM

नेशनल डेस्क : यूट्यूब पर ज्यादा कमाई के लिए क्रिएटर्स आमतौर पर एडिटिंग, अलग-अलग लोकेशन और एंगल का सहारा लेते हैं, लेकिन हाल ही में एक बेहद साधारण वीडियो ने सबको चौंका दिया है। इस वीडियो में न तो कोई इंसान है, न कहानी और न ही कैमरे की हलचल बस जलती हुई आग का दृश्य है। इसके बावजूद, इस एक वीडियो से करोड़ों रुपये की कमाई की चर्चा हो रही है।

क्या है वीडियो में खास?

यह वीडियो करीब 9 साल पहले अपलोड किया गया था। इसमें घर के अंदर बनी चिमनी (Hearth) में जलती लकड़ियों को एक ही जगह से रिकॉर्ड किया गया है। आग की लपटें, लकड़ियों के चटकने की आवाज और HD क्वालिटी इसे बेहद सुकून देने वाला बनाती है। वीडियो करीब 10 घंटे लंबा है, जिसे लोग बैकग्राउंड में चलाकर रखते हैं।

कितने व्यूज और सब्सक्राइबर?

'Fireplace 10 Hours' नाम के चैनल पर अपलोड इस वीडियो को अब तक करीब 15.7 करोड़ बार देखा जा चुका है। चैनल के लगभग 1.17 लाख सब्सक्राइबर हैं।

कमाई को लेकर क्या दावा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस एक वीडियो से चैनल को करीब 1.24 मिलियन डॉलर यानी लगभग 10 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। हालांकि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वीडियो मोनेटाइज नहीं था, इसलिए असली कमाई को लेकर मतभेद हैं।

क्यों पसंद किए जाते हैं ऐसे वीडियो?

आग, बारिश या हवा की आवाज जैसे वीडियो लोगों को शांति और सुकून देते हैं। इन्हें लोग रिलैक्स करने, पढ़ाई या नींद के दौरान लंबे समय तक चलाकर रखते हैं, इसी वजह से ऐसे वीडियो लगातार देखे जाते हैं।