कांग्रेस के दिग्गज नेता की बेटी की हुई मौत, सड़क हादसा में गंवाई जान

नेशनल डेस्क : मध्यप्रदेश के इंदौर में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार के खतरे को उजागर कर दिया। इस हादसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा सहित तीन लोगों की जान चली गई। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे रालामंडल क्षेत्र में हुआ। तेज रफ्तार से जा रही नेक्सन कार सड़क पर खड़े या धीमी गति से चल रहे एक ट्रक से पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोगों को निकालने के लिए वाहन को काटना पड़ा।

हादसे में प्रेरणा, प्रखर कासलीवाल और मनसिन्धु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनुष्का गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल में रखा गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन भी अस्पताल पहुंचे।

पुलिस के अनुसार, कार में सवार युवक और युवती छात्र थे और बताया जा रहा है कि वे किसी कार्यक्रम या पार्टी से लौट रहे थे। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।



