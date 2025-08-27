धमकी देकर ले जाता था होटल, फिर निर्वस्त्र कर करवाता था उठक-बैठक... Bsc छात्रा ने सुनाई आपबीती

Edited By Mehak, Updated: 27 Aug, 2025 04:03 PM

नेशनल डेस्क : लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां Bsc की एक छात्रा ने एक युवक पर लगातार धमकाकर शोषण करने का आरोप लगाया है।

क्या है मामला?

छात्रा का आरोप है कि आरोपी युवक पिछले दो महीनों से उसका पीछा कर रहा था। वह कोचिंग से घर जाते समय रास्ते में रोककर मोबाइल चेक करता और विरोध करने पर धमकी देता कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो छात्रा के पिता और भाई को गोली मार देगा।

होटल में कई बार शोषण का आरोप

शिकायत के अनुसार आरोपी ने धमकाकर कई बार छात्रा को होटल ले जाकर शोषण करता। आरोप है कि वह कमरे की बुकिंग के लिए दूसरों की ID का इस्तेमाल करता था। छात्रा ने यह भी कहा कि होटल में उसे निर्वस्त्र कर मारपीट करता था और उठक-बैठक करवाता था।

21 अगस्त की घटना सीसीटीवी में कैद

छात्रा का कहना है कि 21 अगस्त को भी आरोपी उसे होटल ले गया था, और वहां शोषण किया। इस घटना का रिकॉर्ड होटल के CCTV कैमरे में भी मौजूद है।

परिवार को बताई सच्चाई

डरी हुई छात्रा ने आखिरकार अपनी बुआ को पूरी घटना के बारे में बताया। इसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। परिजनों का कहना है कि आरोपी लगातार धमकियां दे रहा है, जिससे पूरा परिवार दहशत में है।

पुलिस की कार्रवाई

पारा थाना प्रभारी ने बताया कि छात्रा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।