Heavy Rain Alert: IMD की ताजा चेतावनी: अगले 5 दिनों तक 17 राज्यों में तेज हवाओं, भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पूरे हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मौसम विभाग की ताजा चेतावनी के मुताबिक, अगले 3 से 5 दिन यानि 4 अप्रेल तक देश के लिए भारी पड़ सकते हैं, जहां 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं तबाही...

नई दिल्ली: मार्च की शुरुआत जिस तपिश के साथ हुई थी, किसी ने सोचा न था कि इसका अंत ओलों की बौछार और कड़कती बिजली के साथ होगा। कैलेंडर का पन्ना पलटने से पहले ही मौसम ने ऐसा यू-टर्न लिया है कि देश के बड़े हिस्से में पंखे और एसी की जगह अब छतरियां और रेनकोट बाहर निकल आए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की मानें तो यह सिर्फ चंद घंटों की बूंदाबांदी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली 'वेदर सिस्टम' का हमला है, जो अगले 3 से 5 दिनों तक चैन नहीं लेने देगा।

चक्रवाती चक्रव्यूह: क्यों बिगड़ा देश का हाल?

वर्तमान में आसमान में एक साथ कई मौसमी गतिविधियां सक्रिय हैं। राजस्थान से लेकर मध्य भारत तक एक ट्रफ लाइन खिंची हुई है, तो वहीं ओडिशा और असम के ऊपर चक्रवाती हवाओं का घेरा बना हुआ है। उत्तर से आ रहे 'Western Disturbance' और 'जेट स्ट्रीम' ने आग में घी का काम किया है। इसी तालमेल का नतीजा है कि देश के 17 राज्यों में 60 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है।

राज्यवार स्थिति: कहां कितना खतरा?