  • कहीं सड़कें बहीं तो कहीं मदद के इंतजार में लोग...बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, कल बंद रहेंगे सभी स्कूल

17 Aug, 2025 10:37 PM

नेशनल डेस्कः जम्मू-कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की वजह से हालात गंभीर हो गए हैं। प्रशासन ने 18 अगस्त (रविवार) को जम्मू डिवीजन के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। यह जानकारी जम्मू के निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग ने दी है।

किश्तवाड़ में बादल फटने से अब तक 61 की मौत

जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अतुल डुल्लू ने बताया कि किश्तवाड़ जिले में 14 अगस्त को मचैल माता यात्रा के दौरान अचानक बादल फटने और बाढ़ आने से अब तक 61 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 116 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है।

मुख्य सचिव ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा:"CISF, CRPF, BRO, सेना, एनएचपीसी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच कर राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। करीब 450 लोग लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं।"

CISF अधिकारी ने दी जानकारी – कई लोग अब भी फंसे हुए

CISF के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) एमके यादव ने बताया कि राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। कई लोग कीचड़, बोल्डर और मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। "JCB मशीनें लगातार काम कर रही हैं। SDRF, NDRF, पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें अलग-अलग इलाकों में काम कर रही हैं। हालात पहले से बेहतर हैं लेकिन चुनौती अभी भी बनी हुई है।"

कठुआ जिले में भी भारी तबाही – अब तक 7 लोगों की मौत

कठुआ जिले में भी भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। यहां अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को हेलिकॉप्टर से पठानकोट के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

कठुआ के डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने बताया:"इस गांव में 5 लोगों की जान चली गई है, 7 घायल हुए हैं। कई घरों को नुकसान हुआ है। प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को भोजन और राहत सामग्री दी जा रही है।"

भारतीय सेना और एजेंसियां राहत कार्य में जुटी

भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सिविल प्रशासन की टीमें कठुआ और किश्तवाड़ के प्रभावित गांवों में राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। BRO (बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन) भी सड़कों की मरम्मत और पहुंच बनाने में लगा है ताकि फंसे हुए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके।

लोगों से अपील: घरों में रहें सुरक्षित

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब तक मौसम सामान्य न हो जाए, तब तक बेवजह घरों से बाहर न निकलें, और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश की चेतावनी दी है।

