हैलो, मैं तुम्हारी सौतन बोल रही हूं... पत्नी को आया फोन, सुनते ही लगा गहरा सदमा; रोते-रोते गई जान

Edited By Updated: 28 Aug, 2025 01:44 PM

hello i am your co wife speaking wife received the call died crying

यूपी के हरदोई जिले में एक महिला की अचानक मौत की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि उसे पति के मोबाइल नंबर से आए एक फोन कॉल ने इतना बड़ा सदमा दिया कि उसने कुछ ही घंटों में दम तोड़ दिया। मामला अतरौली थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव का है।...

नेशनल डेस्क : यूपी के हरदोई जिले में एक महिला की अचानक मौत की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि उसे पति के मोबाइल नंबर से आए एक फोन कॉल ने इतना बड़ा सदमा दिया कि उसने कुछ ही घंटों में दम तोड़ दिया।

क्या है पूरा मामला?

मामला अतरौली थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव का है। यहां रहने वाली 25 वर्षीय रीता दिल्ली में अपनी मां गुड्डी और भाई रोहित के साथ रह रही थी। मंगलवार को घर पर आराम कर रही रीता को पति के नंबर से एक कॉल आया। कॉल पर मौजूद महिला ने खुद को उसकी “सौतन” बताया। यह सुनकर रीता घबराकर बेहोश जैसी हो गई।

बस में हुई मौत

फोन कॉल के बाद रीता मां और भाई के साथ तुरंत मायके जलालपुर जाने के लिए दिल्ली से बस में बैठी। रास्ते भर वह मां की गोद में सिर रखकर रोती रही और कहती रही कि उसका घर उजड़ गया। लेकिन जैसे ही बस ढिकुन्नी गांव के पास पहुंची, अचानक उसकी सांसें रुक गईं और वहीं उसकी मौत हो गई।

शादी और पारिवारिक विवाद

करीब ढाई साल पहले रीता की शादी सीतापुर जिले के शैलेंद्र से हुई थी। शादी के बाद वह टीबी की बीमारी से जूझी और इलाज के दौरान पति ने उसे मायके भेज दिया। कुछ समय बाद ठीक होने पर समझौते से वह वापस ससुराल गई, लेकिन पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होने लगे। 24 मई को रीता के पिता का निधन हो गया था। इसके बाद वह मायके आ गई और फिर मां व भाई के साथ दिल्ली रहने लगी। इसी बीच मंगलवार को आया फोन कॉल उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया।

मां की आंखों के सामने बेटी ने ली आखिरी सांस

रीता की मां गुड्डी ने बताया कि बेटी पूरे रास्ते बस में रोती रही और खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। लेकिन अचानक ढिकुन्नी गांव पहुंचते ही उसकी सांसें थम गईं।

जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दी। अतरौली थाना प्रभारी निरीक्षक मारकंडेय सिंह ने टीम भेजकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

 

