Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | भाई की दरिंदगी... सगी बहन को अकेला पाकर उठाने लगा फायदा, मना किया तो सिलेंडर से कुचला दिया सर और फिर...

भाई की दरिंदगी... सगी बहन को अकेला पाकर उठाने लगा फायदा, मना किया तो सिलेंडर से कुचला दिया सर और फिर...

Edited By Updated: 28 Aug, 2025 01:17 PM

brother s brutality found his own sister alone and started taking advantage

यूपी के बागपत जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। थाना छपरौली क्षेत्र के गांव बोढा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला हुआ, जहां सगे भाई ने अपनी नाबालिग बहन को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है। जानकारी के...

नेशनल डेस्क : यूपी के बागपत जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। थाना छपरौली क्षेत्र के गांव बोढा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला हुआ, जहां सगे भाई ने अपनी नाबालिग बहन को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है।

यह भी पढ़ें - कांग्रेस विधायक के बेटे के बंगले में 20 वर्षीय युवती की मौत, पेड़ से लटका मिला नौकरानी का शव

दरिंदगी की कोशिश 

जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक समून ने अपनी नाबालिग बहन को घर में अकेला पाकर उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश की। जब बहन ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं।

गैस सिलेंडर से सिर कुचलकर हत्या

आरोपी ने कमरे में रखे गैस सिलेंडर से बहन का सिर कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यही नहीं, मासूम के शरीर पर फावड़े से हमला किए जिसके निशान भी मिले हैं, जो उसकी जांघ और हाथ पर साफ दिखाई दिए।

लाश को छिपाने की साजिश

हत्या के बाद आरोपी ने अपने गुनाह को छिपाने की कोशिश की। उसने घर के भीतर ही एक गड्ढा खोदकर बहन की लाश दफना दी। गड्ढे के ऊपर लकड़ियां रख दीं और चारपाई डाल दी, ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद उसने नया खेल रचते हुए परिवारवालों को बताया कि उसकी बहन लापता हो गई है और खुद ही परिजनों के साथ मिलकर तलाश करने का नाटक करने लगा।

और ये भी पढ़े

यह भी पढ़ें - मातम में बदला जन्मदिन का जश्न... बेटी का था पहला बर्थडे, काटा केक और पूरे 5 मिनट बाद मां-बेटी की हुई दर्दनाक मौत और पिता लापता

परिजनों से पूछताछ में खुली पोल

जब परिवार वालों ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी समून टूट गया और अपने गुनाह को कबूल कर लिया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर के भीतर खुदाई करवाई तो वहीं से मासूम का शव बरामद हुआ।

केस दर्ज, जांच जारी

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका की मां की तहरीर पर आरोपी भाई के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इस जघन्य अपराध की हर पहलू से जांच कर रही है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!