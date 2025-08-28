भाई की दरिंदगी... सगी बहन को अकेला पाकर उठाने लगा फायदा, मना किया तो सिलेंडर से कुचला दिया सर और फिर...

Edited By Mehak, Updated: 28 Aug, 2025 01:17 PM

नेशनल डेस्क : यूपी के बागपत जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। थाना छपरौली क्षेत्र के गांव बोढा में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला हुआ, जहां सगे भाई ने अपनी नाबालिग बहन को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है।

दरिंदगी की कोशिश

जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक समून ने अपनी नाबालिग बहन को घर में अकेला पाकर उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश की। जब बहन ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं।

गैस सिलेंडर से सिर कुचलकर हत्या

आरोपी ने कमरे में रखे गैस सिलेंडर से बहन का सिर कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यही नहीं, मासूम के शरीर पर फावड़े से हमला किए जिसके निशान भी मिले हैं, जो उसकी जांघ और हाथ पर साफ दिखाई दिए।

लाश को छिपाने की साजिश

हत्या के बाद आरोपी ने अपने गुनाह को छिपाने की कोशिश की। उसने घर के भीतर ही एक गड्ढा खोदकर बहन की लाश दफना दी। गड्ढे के ऊपर लकड़ियां रख दीं और चारपाई डाल दी, ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद उसने नया खेल रचते हुए परिवारवालों को बताया कि उसकी बहन लापता हो गई है और खुद ही परिजनों के साथ मिलकर तलाश करने का नाटक करने लगा।

परिजनों से पूछताछ में खुली पोल

जब परिवार वालों ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी समून टूट गया और अपने गुनाह को कबूल कर लिया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर के भीतर खुदाई करवाई तो वहीं से मासूम का शव बरामद हुआ।

केस दर्ज, जांच जारी

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका की मां की तहरीर पर आरोपी भाई के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इस जघन्य अपराध की हर पहलू से जांच कर रही है।