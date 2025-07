10 साल पुराना रहस्य आया सामने: बच्चे की गेंद ने खोला बंद घर का खौफनाक राज, कमरे में मिला मानव कंकाल

नेशनल डेस्क: हैदराबाद के नामपल्ली इलाके से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे मोहल्ले को हैरानी में डाल दिया। एक ऐसा राज, जो लगभग एक दशक से एक बंद दरवाजे के पीछे छिपा था--- उसे खोला एक बच्चे की खेल में गिराई गई गेंद ने।

7 साल से बंद घर, एक गेंद और सनसनीखेज खुलासा

नामपल्ली में स्थित एक मकान पिछले करीब 7 साल से पूरी तरह बंद पड़ा था। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उस घर की दीवारों के पीछे एक डरावनी हकीकत छुपी हुई है। सोमवार को मोहल्ले के ही एक बच्चे की क्रिकेट की गेंद खेलते समय इस वीरान मकान के अंदर जा गिरी। बच्चा जैसे ही गेंद लेने के लिए घर में घुसा, तो उसने ऐसा दृश्य देखा जिसे देख किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अंदर जमीन पर पेट के बल पड़ा एक मानव कंकाल नजर आया। घबराए हुए बच्चे ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कुछ ही घंटों में तेजी से वायरल हो गया। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई।

मोबाइल फोन से मिली अहम सुराग: 84 मिस्ड कॉल और एक नाम

पुलिस की प्रारंभिक जांच में कंकाल के पास से एक पुराना मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसकी बैटरी समाप्त हो चुकी थी। जब उसे चार्ज करके ऑन किया गया तो उसमें 2015 में दर्ज 84 मिस्ड कॉल मिलीं। फोन नंबर और उसमें दर्ज जानकारियों से पता चला कि यह अवशेष आमिर खान नाम के व्यक्ति के हैं।

