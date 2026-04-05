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Hyderabad के आईटी हब में खौफनाक रात: DCM की गाड़ी ने स्कूटी को एक किलोमीटर तक घसीटा, 22 साल की युवती की मौत

Edited By Updated: 05 Apr, 2026 12:19 PM

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हैदराबाद में एक DCM वाहन ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी और उसे लगभग एक किलोमीटर तक घसीटा, जिससे महिला की मौत हो गई और उसके पति घायल हो गए। यह घटना शनिवार देर रात आईटी हब माधापुर में हुई। मृतका की पहचान हानिया आयशा (22) के रूप में हुई है। उनके पति...

हैदराबाद:  हैदराबाद में एक DCM वाहन ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी और उसे लगभग एक किलोमीटर तक घसीटा, जिससे महिला की मौत हो गई और उसके पति घायल हो गए। यह घटना शनिवार देर रात आईटी हब माधापुर में हुई। मृतका की पहचान हानिया आयशा (22) के रूप में हुई है। उनके पति अब्दुल बासित (26) गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार, स्कूटी को माइंडस्पेस के पास वाहन ने टक्कर मारी। अब्दुल बासित सड़क किनारे गिर गए, जबकि महिला और स्कूटी को वाहन लगभग एक किलोमीटर तक घसीटता रहा। DCM वाहन को महिला और स्कूटी को घसीटते देख राहगीरों ने उसका पीछा किया और उसे रोक लिया। हालांकि, डीसीएम चालक भागने में सफल रहा। लेकिन स्थानीय लोगों ने सफाईकर्मी को पकड़ लिया, उसकी पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया।

महिला और उसके पति दोनों को एआईजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आयशा को अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया। अब्दुल बासित गंभीर रूप से घायल थे और उनका इलाज चल रहा था। केरल के मूल निवासी ये दंपति मालाबार गोल्ड स्टोर में काम करते थे। वे कुकाटपल्ली में फिल्म देखने के बाद महेश्वरम स्थित अपने घर लौट रहे थे। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दंपति के परिवार को दुर्घटना की सूचना दे दी गई है। माधापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस DCM ड्राइवर की तलाश कर रही है। वाहन कर्नाटक में पंजीकृत था। 
 

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