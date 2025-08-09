ICICI बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका, सेविंग्स अकाउंट पर अब मिलेगा कम ब्याज, जानें क्या होंगी नई दरें

Edited By Radhika,Updated: 09 Aug, 2025 11:36 AM

नेशनल डेस्क: बैंक बचत खाता धारकों के लिए एक ज़रूरी खबर है। ICICI बैंक ने अपने savings account पर मिलने वाले ब्याज को घटा दिया है। यह कटौती 0.25% की है। ICICI बैंक ने यह फैसला HDFC बैंक और Axis बैंक के बाद लिया है, जिन्होंने भी हाल ही में अपनी ब्याज दरों में कटौती की थी। यह RBI द्वारा लगातार ब्याज दरों में कटौती के बाद बैंकों में जमा दरों में कटौती की व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है।

क्या हैं नई ब्याज दरें?

यह बदलाव 16 अप्रैल से लागू हो चुका है। नई दरों के अनुसार:

जिन ग्राहकों के बचत खाते में 50 लाख रुपये तक की राशि जमा है, उन्हें अब 3% के बजाय 2.75% सालाना ब्याज मिलेगा।

जिन खातों में 50 लाख रुपये से ज्यादा की राशि है, उन पर मिलने वाला ब्याज 3.50% से घटकर 3.25% हो गया है।

यह कटौती सभी मौजूदा और नए ग्राहकों पर लागू होगी।

क्यों हो रही है यह कटौती?

विशेषज्ञों का मानना है कि बैंकों द्वारा ब्याज दरों में यह कटौती भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों का परिणाम है। RBI ने रेपो रेट में लगातार कटौती की है, जिसका असर बैंकों की ब्याज दरों पर भी देखने को मिल रहा है। जब RBI बैंकों को कम ब्याज दर पर पैसा देता है, तो बैंक भी अपने ग्राहकों को जमा पर कम ब्याज देना शुरू कर देते हैं।

ग्राहकों पर क्या होगा असर?

इस कटौती से उन लोगों पर सीधा असर पड़ेगा जो अपनी बचत को सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं और ब्याज से कमाई करते हैं। यह कटौती बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन लंबी अवधि में इसका असर दिख सकता है। खासकर उन लोगों के लिए जिनके खाते में बड़ी रकम जमा रहती है।