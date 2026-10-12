Heavy Rain: 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' का असर, 24 राज्यों में भारी बारिश और 70 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज़ हवाएं

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 12 अक्टूबर को 24 राज्यों में भारी बारिश और तेज़ हवाओं का अनुमान है। खुले इलाकों में हवा की गति 70 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है, जो पेड़ उखाड़ने और स्थानीय परिवहन नेटवर्क को बाधित करने के लिए काफी तेज़ है। Heavy...

नई दिल्ली: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 12 अक्टूबर को 24 राज्यों में भारी बारिश और तेज़ हवाओं का अनुमान है। खुले इलाकों में हवा की गति 70 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है, जो पेड़ उखाड़ने और स्थानीय परिवहन नेटवर्क को बाधित करने के लिए काफी तेज़ है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि निचले वायुमंडल में पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है, जबकि हिमाचल प्रदेश में मौसम की स्थिति पर 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) का असर दिख रहा है। इन प्रणालियों के मेल से कम से कम दो राज्यों में ओलावृष्टि, तीन राज्यों के ऊंचे इलाकों में बेमौसम बर्फबारी और पहाड़ी सड़कों पर भूस्खलन का खतरा पैदा होने की आशंका है।

बंगाल की खाड़ी में अस्थिरता के कारण देर रात तक पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तेज़ हवाएं चलने की संभावना है, जिससे बिजली गिरने का खतरा बढ़ जाएगा। तटीय अधिकारियों ने मछुआरों को खुले समुद्र से दूर रहने की सलाह दी है। कई ग्रामीण इलाकों में फसल कटाई का मौसम चल रहा है, ऐसे में अचानक होने वाली बारिश से खड़ी फसलों को नुकसान का खतरा है।

दिल्ली और उत्तरी मैदानी इलाकों के लिए पूर्वानुमान

राष्ट्रीय राजधानी में तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है; हवा की गति 50 से 60 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है और तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों- जिनमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, आगरा, प्रयागराज और गोरखपुर शामिल हैं- के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है, जहाँ हवा की गति 50 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है।

IMD DISTRICT-WISE NOWCAST WARNING Valid for the next 3 hours Issue Time: 12-10-2026 06:00 Hrs IST Valid Up To: 12-10-2026 09:00 Hrs IST 🔴 RED WARNING — TAKE ACTION Lightning/thunderstorms with gusty winds around 60 kmph and heavy rain above 15 mm/hour are very likely over: * Delhi: Central Delhi, East Delhi, New Delhi, North Delhi, North East Delhi, North West Delhi, Shahadra, South Delhi, South East Delhi, South West Delhi, West Delhi 🟠 ORANGE ALERT — BE PREPARED Thunderstorms and lightning with gusty winds of 40–60 kmph and moderate to intense rain of 5–15 mm/hour are likely over: * Haryana: Faridabad, Gurgaon, Rohtak, Sonipat * Uttar Pradesh: Amroha, Baghpat, Bijnor, Bulandsahar, Gautam Budh Nagar, Ghaziabad, Hapur, Meerut, Sambhal ⚠️ Safety Advisory: Stay alert and take necessary precautions. Do not shelter under trees or weak structures. Check road and traffic conditions, avoid flood/landslide-prone areas, and follow official advice. MORE DETAILS (including Yellow warnings) https://t.co/lQ5xJbGQ5f ──────────────────────────── India Meteorological Department Ministry of Earth Sciences — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 12, 2026

पंजाब में तेज़ बारिश और तेज़ हवाएं चलने की संभावना

पंजाब में अमृतसर, जालंधर और चंडीगढ़ जैसे शहरों में तेज़ बारिश और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। राजस्थान के जयपुर, कोटा और उदयपुर में 55 किमी/घंटा तक की तेज़ हवाएं चल सकती हैं, जबकि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों (भोपाल और इंदौर सहित) में रुक-रुक कर बारिश और 30 किमी/घंटा की गति से हवाएं चलने का अनुमान है।

बिहार के लिए चेतावनी

बिहार में पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भारी बारिश और 50 किमी/घंटा की गति से तेज़ हवाएं चलने का अनुमान है। झारखंड से सटे इलाकों, जैसे रांची, धनबाद और जमशेदपुर में 13 अक्टूबर तक अलर्ट जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों और कोलकाता में तेज़ हवाओं के साथ आंधी-तूफान की आशंका है, जिनकी रफ़्तार 60 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है।

पहाड़ी राज्यों में तापमान में सबसे ज़्यादा गिरावट

पहाड़ी राज्यों में तापमान में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल और चमोली में तेज़ हवाओं (60 किमी/घंटा) के साथ भारी बारिश की संभावना है। वहीं, हिमाचल प्रदेश के मनाली में तूफ़ानी मौसम के बीच न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसी तरह, जम्मू-कश्मीर में बारामूला, पुंछ और श्रीनगर के लिए चेतावनी जारी की गई है और लोगों से यात्रा करने से पहले सड़कों की स्थिति की जानकारी लेने को कहा गया है।