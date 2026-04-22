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दिल्ली में अब हर मिलेगा साफ पानी, CM रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में Water ATM का किया उद्घाटन

Edited By Updated: 22 Apr, 2026 11:33 AM

in delhi cm rekha gupta inaugurated water atm in shalimar bagh

दिल्लीवासियों को आज बड़ी सौगात मिली है। सीएम रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग विधानसभा में नए वॉटर एटीएम का उद्घाटन कर उन्हें जनता की सेवा में समर्पित किया। साथ ही नागरिकों को वॉटर एटीएम कार्ड भी बांटे।

नेशनल डेस्क: दिल्लीवासियों को आज बड़ी सौगात मिली है। सीएम रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग विधानसभा में नए वॉटर एटीएम का उद्घाटन कर उन्हें जनता की सेवा में समर्पित किया। साथ ही नागरिकों को वॉटर एटीएम कार्ड भी बांटे।

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हर घंटे 2000 लीटर शुद्ध पेयजल होगा उपलब्ध

आधुनिक 5-स्टेज RO तकनीक से सुसज्जित ये वॉटर एटीएम हर घंटे 2000 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे। यह लोगों को साफ, सुरक्षित और आसान तरीके से पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे।
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सरकार ने 9,000 करोड़ रुपये का किया प्रावधान

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जल आपूर्ति को और मजबूत बनाने तथा हर घर तक साफ पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह विकसित दिल्ली के निर्माण की मजबूत नींव है। इस अवसर पर इंडियन ऑयल के अधिकारीगण, स्थानीय प्रतिनिधि सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

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