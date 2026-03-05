Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | खामेनेई की मौत पर भारत ने दी पहली प्रतिक्रिया, तेहरान में ईरानी राजदूत से मिले विदेश सचिव मिस्री

खामेनेई की मौत पर भारत ने दी पहली प्रतिक्रिया, तेहरान में ईरानी राजदूत से मिले विदेश सचिव मिस्री

Edited By Updated: 05 Mar, 2026 06:16 PM

india condoles khamenei s death foreign secretary meets iranian envoy

भारत ने पहली बार ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। विदेश सचिव ने तेहरान में शोक-पुस्तक पर हस्ताक्षर कर संवेदना व्यक्त की, जबकि विदेश मंत्री ने ईरानी समकक्ष से बात की। भारत ने अभी तक अमेरिका-इजराइल हमलों की खुलकर निंदा नहीं...

International Desk: ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई (Ali Khamenei) की मौत के बाद भारत ने पहली बार आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश सचिव Vikram Misri ने गुरुवार को भारत की ओर से तेहरान स्थित ईरानी दूतावास में जाकर शोक-पुस्तक (Condolence Book) पर हस्ताक्षर किए और संवेदना व्यक्त की। विदेश मंत्री ने भी की ईरान से बात भारत के विदेश मंत्री S. Jaishankar ने भी ईरान के विदेश मंत्री Seyed Abbas Araghchi से फोन पर बातचीत की। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी देते हुए क्षेत्र में शांति और तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

 

ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत के बाद भारत की ओर से तुरंत कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था। भारत ने अभी तक संयुक्त सैन्य कार्रवाई करने वाले United States और Israel की खुलकर निंदा भी नहीं की है। हालांकि प्रधानमंत्री Narendra Modi ने इजराइल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu से बातचीत कर जल्द युद्धविराम और शांति बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया था। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों, सरकारी इमारतों और शीर्ष नेताओं के आवासों पर संयुक्त हवाई हमले किए थे।

 

और ये भी पढ़े

इन्हीं हमलों में 86 वर्षीय खामेनेई की मौत हो गई थी। वह 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता थे और देश की राजनीति व सैन्य रणनीति पर उनका निर्णायक प्रभाव था। अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर खामेनेई की मौत की घोषणा की थी। ट्रंप ने कहा था कि यह “ईरान के लोगों और दुनिया के लिए न्याय” है।  खामेनेई की मौत के बाद दुनिया भर में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। Russia और China ने इस सैन्य कार्रवाई की निंदा की।दोनों देशों ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। वहीं Israel ने अपनी सेना की कार्रवाई को सफल बताया।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!