बिजनेसमैन शिव शर्मा की मौत में आया नया मोड़, श्रद्धा दुबे की नई तस्वीर आई सामने, अंडरवर्ल्ड से जुड़े हिस्ट्रीशीटरों से थे संबंध

लखनऊ के बिजनेसमैन शिव शर्मा की मौत की जांच में एक नया मोड़ आया है। पुलिस मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे और अंडरवर्ल्ड समेत आपराधिक नेटवर्क से जुड़े हिस्ट्रीशीटरों के बीच कथित संबंधों की जांच कर रही है। जांचकर्ता मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े लोगों के साथ...

लखनऊ : लखनऊ के बिजनेसमैन शिव शर्मा की मौत की जांच में एक नया मोड़ आया है। पुलिस मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे और अंडरवर्ल्ड समेत आपराधिक नेटवर्क से जुड़े हिस्ट्रीशीटरों के बीच कथित संबंधों की जांच कर रही है। जांचकर्ता मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े लोगों के साथ उसके कथित संबंधों की जांच कर रहे हैं। साथ ही, इन संबंधों का इस्तेमाल करके लोगों को डराने-धमकाने, पैसे वसूलने और पीड़ितों को ब्लैकमेल करने के दावों की भी पड़ताल हो रही है।



जांच से सामने आई ताजा जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने कथित तौर पर अपराधियों से संबंध बनाए और लोगों पर अपनी मांगें मनवाने के लिए उनके प्रभाव का इस्तेमाल किया। खबरों के अनुसार, उसने दावा किया था कि उसके मुख्तार अंसारी गैंग से सीधे संबंध हैं और जो लोग उसकी मांगें नहीं मानते थे, उन्हें धमकाने के लिए उसने अपने साथियों का इस्तेमाल किया।

पेशेवर अपराधियों से संबंध?

जांच के दौरान पुलिस अभिषेक सिंह उर्फ ​​बाबू तक पहुंची, जो लखनऊ के मड़ियांव इलाके का हिस्ट्रीशीटर है और जिसे मुख्तार अंसारी गैंग का करीबी सहयोगी बताया जाता है। सोशल मीडिया पर बाबू सिंह के साथ दुबे की तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे उनके कथित संबंधों पर ध्यान गया है।



ज़मीन पर पड़ी थूक चाटने के लिए मजबूर किया

सूत्रों का कहना है कि दुबे ने कथित तौर पर सुरक्षा और दूसरों पर दबाव बनाने के लिए बाबू सिंह के आपराधिक नेटवर्क का इस्तेमाल किया। हालांकि, ऐसे लोगों के साथ उसके संबंध कथित तौर पर कम समय के लिए ही रहे, मकसद पूरा होने के बाद वह कथित तौर पर उनसे दूरी बना लेती थी। बाबू सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिसमें दिसंबर 2020 का अपहरण और मारपीट का मामला भी शामिल है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जब सिंह जेल में था, तब उसके साथियों ने टेंट व्यवसायी विवेक कुमार रावत का अपहरण कर लिया था, कथित तौर पर ऐसा सिंह की ज़मानत पर रिहाई सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। खबरों के मुताबिक, रावत को बंधक बनाकर करीब ढाई घंटे तक पीटा गया। आरोपियों ने कथित तौर पर उसे ज़मीन पर पड़ी थूक चाटने के लिए मजबूर किया और 10,000 रुपये की फिरौती मांगते हुए पिस्तौल की बट से मारा। गंभीर अपराधों के आरोपियों के साथ दुबे के कथित संबंधों की जांच के बीच यह घटना फिर से चर्चा में आ गई है।



श्रद्धा दुबे की नई तस्वीर सामने आई

श्रद्धा दुबे की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें वह ज़ुल्फ़िकार नाम के एक व्यक्ति के साथ दिख रही है। ज़ुल्फ़िकार पर 5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से फैल रहा है जिसमें दुबे उनके साथ दिख रही हैं। उनके बीच किस तरह का संबंध था और हत्या की जांच में इसकी क्या भूमिका है, यह अभी पता नहीं चल पाया है।

जांचकर्ता इन आरोपों की भी जांच कर रहे हैं कि श्रद्धा दुबे लोगों से दोस्ती करके और उन्हें अपने घर बुलाकर वसूली का रैकेट चलाती थीं। आरोप है कि घर आने वाले लोगों पर वह चोरी का आरोप लगाती थीं, पुलिस कार्रवाई की धमकी देती थीं और मामला सुलझाने के लिए पैसे मांगती थीं। आगे यह भी आरोप है कि उन्होंने कुछ लोगों की निजी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए और बाद में उस सामग्री का इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए किया। इन दावों के अनुसार, जो पीड़ित उनसे संबंध खत्म करने की कोशिश करते थे, उन्हें कानूनी कार्रवाई और सार्वजनिक अपमान की धमकी दी जाती थी। इन आरोपों की अभी अदालत में पुष्टि नहीं हुई है।

शिवा शर्मा की मौत की जांच

लखनऊ के हज़रतगंज इलाके में दुबे के फ़्लैट की चौथी मंज़िल से गिरने के बाद 28 साल के शिवा शर्मा की मौत हो गई। उनकी मां, रंजना शर्मा ने दुबे पर हत्या, मारपीट और ब्लैकमेल का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मौत से पहले उनके बेटे को परेशान किया गया और उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया। पुलिस ने दुबे, उनकी बहन, उनके ड्राइवर और दो अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। जांचकर्ता शर्मा की मौत से जुड़ी घटनाओं का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज, चैट और अन्य सबूतों की जांच कर रहे हैं।