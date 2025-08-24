Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • iPhone यूजर्स के लिए अलर्ट: तुरंत करें ये काम वरना हो सकती है हैकिंग, जानें पूरी प्रक्रिया

iPhone यूजर्स के लिए अलर्ट: तुरंत करें ये काम वरना हो सकती है हैकिंग, जानें पूरी प्रक्रिया

Edited By Rahul Rana,Updated: 24 Aug, 2025 06:36 PM

iphone users alert act fast or risk hacking learn full process

Apple ने iPhone यूज़र्स के लिए एक बेहद ज़रूरी iOS 18.6.2 अपडेट जारी किया है, जो गंभीर सुरक्षा खामियों को दूर करता है। कंपनी ने चेतावनी दी है कि यह अपडेट तुरंत इंस्टॉल किया जाना चाहिए क्योंकि इसके ज़रिए उन साइबर हमलों से बचाव किया जा सकता है, जो...

नेशनल डेस्कः Apple ने iPhone यूज़र्स के लिए एक बेहद ज़रूरी iOS 18.6.2 अपडेट जारी किया है, जो गंभीर सुरक्षा खामियों को दूर करता है। कंपनी ने चेतावनी दी है कि यह अपडेट तुरंत इंस्टॉल किया जाना चाहिए क्योंकि इसके ज़रिए उन साइबर हमलों से बचाव किया जा सकता है, जो चुनिंदा यूज़र्स को टारगेट कर रहे थे।

Apple के अनुसार, इस अपडेट में जिस सुरक्षा खामी को ठीक किया गया है, वह एक विशेष प्रकार की इमेज फाइल प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई है। ऐसी फाइलें iPhone की मेमोरी को करप्ट कर सकती हैं, जिससे हैकर्स को डिवाइस एक्सेस करने का मौका मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस बग का पहले ही कुछ एडवांस्ड साइबर अटैक्स में इस्तेमाल किया जा चुका है। इसी वजह से Apple ने सभी यूज़र्स से अपील की है कि वे इस अपडेट को जल्द से जल्द इंस्टॉल करें।

किन iPhones के लिए है जरुरी?

Apple का यह नया सुरक्षा अपडेट iPhone Xs से लेकर लेटेस्ट iPhone 16 Pro Max तक के लगभग सभी मॉडलों के लिए जारी किया गया है। यदि आपका iPhone इन मॉडल्स की लिस्ट में शामिल है, तो इस अपडेट को बिना देरी इंस्टॉल करना आपकी डिवाइस की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है।

और ये भी पढ़े

iPhone को कैसे करें अपडेट?

iPhone में iOS 18.6.2 अपडेट इंस्टॉल करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें-

- Settings में जाएं

- General पर टैप करें

- Software Update विकल्प चुनें

- यहां iOS 18.6.2 दिखाई देगा

- पासकोड डालें और डाउनलोड को ऑथेंटिकेट करें

- iPhone के रीबूट होने के बाद अपडेट इंस्टॉल हो जाएगा

- आगे आने वाला अपडेट: iOS 26 बीटा भी जारी

जहां एक ओर iOS 18.6.2 पूरी तरह सुरक्षा सुधारों पर केंद्रित है, वहीं Apple अपने अगले बड़े अपडेट iOS 26 की तैयारी भी जोरों पर कर रहा है। कंपनी ने इसका बीटा वर्ज़न का चौथा चरण जारी कर दिया है, जिसमें कई नए और स्मार्ट फीचर्स की झलक देखने को मिली है। इस बीटा वर्ज़न में जो सबसे अहम फीचर सामने आया है, वह है Adaptive Power Mode। यह फीचर विशेष रूप से AI-सपोर्टेड iPhones जैसे iPhone 15 Pro और उससे नए मॉडल्स के लिए डिजाइन किया गया है। Adaptive Power Mode बैटरी सेटिंग्स में हल्का बदलाव करता है, जिससे डिवाइस की परफॉर्मेंस को संतुलित रखते हुए बैटरी बैकअप को बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा, Liquid Design Intro Video नामक एक नया विज़ुअल फीचर भी शामिल किया गया है, जो यूज़र इंटरफेस को और आकर्षक बनाने का काम करेगा।
 

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!