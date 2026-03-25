Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Solar AC : अब पूरी रात चलाएं एसी, फिर भी बिजली बिल रहेगा जीरो! जानिए कैसे

Solar AC : अब पूरी रात चलाएं एसी, फिर भी बिजली बिल रहेगा जीरो! जानिए कैसे

Edited By Updated: 25 Mar, 2026 02:03 PM

is installing a solar ac worth it know about its benefits and cost economics

सोलर AC एक आधुनिक तकनीक है, जो पारंपरिक बिजली की जगह सौर ऊर्जा से चलता है। यह सूरज की रोशनी को बिजली में बदलकर एसी को चलाता है, जिससे बिजली की खपत काफी कम हो जाती है। सोलर AC से बिजली बिल लगभग शून्य तक पहुंच सकता है। यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा...

नेशनल डेस्क : गर्मी बढ़ते ही एयर कंडीशनर (AC) की जरूरत हर घर में महसूस होने लगती है। लेकिन इसके साथ ही बिजली का भारी बिल लोगों के लिए चिंता का कारण बन जाता है। ऐसे में अब सोलर AC एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आया है, जो सूरज की रोशनी से चलता है और बिजली की खपत को काफी हद तक कम कर सकता है।

क्या है सोलर AC?

सोलर एयर कंडीशनर एक आधुनिक तकनीक है, जिसमें बिजली की जगह सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसमें छत पर लगे सोलर पैनल सूरज की रोशनी को बिजली में बदलते हैं और उसी से AC चलता है। इसमें हाइब्रिड सिस्टम भी होता है, जो दिन में सोलर ऊर्जा और जरूरत पड़ने पर रात में सामान्य बिजली (ग्रिड) से भी काम कर सकता है।

सोलर AC के प्रकार

सोलर AC मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं:

  • ऑन-ग्रिड सिस्टम: यह सोलर और बिजली दोनों पर काम करता है।
  • ऑफ-ग्रिड सिस्टम: यह पूरी तरह सोलर ऊर्जा पर निर्भर रहता है।
  • हाइब्रिड सिस्टम: यह सोलर और बिजली दोनों का संतुलित उपयोग करता है और सबसे सुविधाजनक माना जाता है।

कैसे काम करता है सोलर AC?

इस सिस्टम में सोलर पैनल सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे DC (डायरेक्ट करंट) बिजली में बदलते हैं। यह बिजली सीधे एसी के इन्वर्टर और कंप्रेसर को चलाती है। जब धूप कम हो जाती है या रात हो जाती है, तो सिस्टम अपने आप बिजली ग्रिड पर स्विच कर जाता है, जिससे एसी की कूलिंग में कोई बाधा नहीं आती।

और ये भी पढ़े

बिजली बिल में कैसे होती है बचत?

सोलर AC का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह दिन के समय पूरी तरह सोलर ऊर्जा पर चलता है। इससे बिजली की खपत काफी कम हो जाती है। अगर इसमें बैटरी या ग्रिड का सपोर्ट हो, तो रात में भी कम खर्च में एसी चलाया जा सकता है। इसी कारण कई मामलों में बिजली बिल बहुत कम या लगभग शून्य हो जाता है।

सोलर AC लगाने की लागत

अगर आप 1.5 टन का सोलर AC लगवाना चाहते हैं, तो इसके लिए लगभग 4 से 5 किलोवाट के सोलर पैनल की जरूरत होती है। इस पूरे सिस्टम की लागत करीब 1.20 लाख से 1.50 लाख रुपये तक हो सकती है। हालांकि यह शुरुआती निवेश थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन 2-3 साल में बिजली बिल की बचत से यह खर्च निकल जाता है।

कितने सोलर पैनल चाहिए?

  • 1 टन सोलर AC के लिए लगभग 1.5 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल की जरूरत होती है।
  • अच्छी धूप में यह एसी पूरी तरह सोलर ऊर्जा से चलता है।
  • DC तकनीक वाले AC में ऊर्जा की बर्बादी कम होती है और प्रदर्शन बेहतर होता है।

किन लोगों के लिए है सोलर AC?

यह AC उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है:

  • जहां बिजली की कटौती अधिक होती है
  • जहां बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है
  • जो लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और हरित ऊर्जा का उपयोग करना चाहते हैं

क्या सोलर AC लेना सही है?

आज के समय में बढ़ती गर्मी और महंगी बिजली को देखते हुए सोलर AC एक समझदारी भरा निवेश माना जा रहा है। अगर आपके पास छत पर पर्याप्त जगह है, तो यह एक बार का निवेश आपको लंबे समय तक कम खर्च में ठंडी हवा दे सकता है। इसके अलावा सरकार की सोलर सब्सिडी योजनाएं भी इस सिस्टम की लागत को कम करने में मदद करती हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!