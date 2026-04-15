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Tricolour Ribbon: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने तिरंगा रिबन काटने से किया इनकार, आयोजकों को वापस सौंपा

Edited By Updated: 15 Apr, 2026 03:02 PM

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जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को केसरिया, सफेद और हरे रंग वाला तिरंगा रिबन देखने के बाद उसे काटने से इनकार कर दिया और उसे खोलकर आयोजकों को वापस सौंप दिया इसके साथ ही निर्देश दिया कि इसे सम्मानपूर्वक रखा जाए।

 

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को केसरिया, सफेद और हरे रंग वाला तिरंगा रिबन देखने के बाद उसे काटने से इनकार कर दिया और उसे खोलकर आयोजकों को वापस सौंप दिया इसके साथ ही निर्देश दिया कि इसे सम्मानपूर्वक रखा जाए।

अब्दुल्ला यहां कश्मीर हाट में 'अपनी कला क्षमता को जानें' कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे। इसी दौरान वह एक वीडियो में रिबन की ओर बढ़ते हुए और उसके पास जाने पर उसका तिरंगा रंग देखकर रुकते हुए देखे जा सकते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर कई बार प्रसारित किया गया।

कार्यक्रम में उनके साथ उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी, उनके सलाहकार नासिर असलम वानी और कई अन्य लोग भी मौजूद थे। रिबन लौटाने के बाद अब्दुल्ला शहर के मध्य में स्थित कश्मीर हाट में अन्य गतिविधियों एवं कार्यक्रमों में शामिल हुए।  

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