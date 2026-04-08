जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे दिन भी रहा बंद, रामबन में सड़क की सफाई जारी

जम्मू के रामबन जिले में भारी बारिश के बीच भूस्खलन का मलबा हटाने का काम जारी होने के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार को लगातार दूसरे दिन यातायात निलंबित रहा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय...

नेशनल डेस्क। जम्मू के रामबन जिले में भारी बारिश के बीच भूस्खलन का मलबा हटाने का काम जारी होने के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार को लगातार दूसरे दिन यातायात निलंबित रहा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सोमवार तड़के कई स्थानों पर हुए भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गया था। यह राजमार्ग 270 किलोमीटर लंबा है तथा कश्मीर को साल भर देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है।

उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह इसे कुछ घंटों के लिए खोला गया था लेकिन दो बड़े भूस्खलन के कारण इसे फिर से बंद करना पड़ा। सुबह 10 बजे जारी यातायात परामर्श के अनुसार, शालगढ़ी तथा बनिहाल में सड़क बहाल करने का कार्य जारी होने के कारण यह राजमार्ग अवरुद्ध बना हुआ है। परामर्श में कहा गया, "सड़क सफाई का काम जारी है लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा।

इसके अलावा, राजमार्ग पर लगातार बारिश हो रही है।" यातायात पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार को डिगडोल और खूनी नाला के बीच भारी भूस्खलन के कारण जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू, दोनों तरफ से आवाजाही रोक दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि राजमार्ग पर विभिन्न स्थानों पर 400 से अधिक वाहन फंसे हुए हैं।

उन्होंने बताया कि रुक-रुक कर हो रही बारिश मार्ग पर आवागमन बहाली के प्रयासों में बाधा डाल रही है। अधिकारियों ने लोगों को सड़क साफ होने से पहले राजमार्ग पर नहीं निकलने की सलाह दी है। प्रवक्ता ने कहा, "लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और यातायात पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और यातायात नियंत्रण इकाइयों के माध्यम से सड़क की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।"