दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया 675 वोटों से हारे

दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा सीट इस बार भी चुनावी सरगर्मी में है। पिछले दो विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस सीट पर विजय प्राप्त की थी। 2015 और 2020 में पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण कुमार ने यहां जीत हासिल की थी। इस बार, आम आदमी पार्टी ने...

Jangpura Vidhan Sabha Chunav Results: दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा सीट इस बार भी चुनावी सरगर्मी में रही। पिछले दो विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस सीट पर विजय प्राप्त की थी। इस बार, आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से उम्मीदवार बनाया था। मनीष सिसोदिया का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवाह और कांग्रेस के फरहाद सूरी से था। इस बार जंगपुरा सीट की जंग काफी रोचक रही। शुरूआती रुझानों में भाजपा आगे रही तो फिर आम आदमी के उम्मीदवार ने बढ़त बना ली, लेकिन आखिर में आते-आते भाजपा उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवाह ने 38859 वोटों से मनीष सिसोदिया को हरा दिया। मनीष सिसोदिया को 38184 वोट मिले, वह भाजपा उम्मीदवार से 675 वोटों से हार गए।

देखें नतीजे

पार्टी उम्मीदवार वोट आम आदमी पार्टी (AAP) मनीष सिसोदिया 38184 ( हारे ) भारतीय जनता पार्टी(BJP) तरविंदर सिंह मारवाह 38859 ( जीते ) कांग्रेस (CONG) फरहाद सूरी 7350 ( हारे) बसपा (BSP) रविंद्र सिंह रवियोदय 155 ( हारे )

Live Updates:-

2: 00 AM : आखिरले राउंड में भाजपा उम्मीदवार तरविंदर सिंह ने 38859 वोटों से जीत दर्ज कर मनीष सिसोदिया (38184) को हरा दिया।

12: 42 AM : 9 वें राउंड में भी भाजपा उम्मीदवार आगे, मनीष सिसोदिया को 572 वोटों से छोड़ा पीछे

12:07 AM : सातवें राउंड में भाजपा उम्मीदवार आए आगे, मनीष सिसोदिया को 250 वोटों से छोड़ा पीछे

12:00 AM : 2438 वोटों से मनीष सिसोदिया चल रहे आगे, भाजपा उम्मीदवार को छोड़ा पीछे

11:30 AM : मनीष सिसोदिया को अब तक मिले 19222 वोट, भाजपा उम्मीदवार 3869 वोटों से पीछे

11:00 AM : 4 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और मनीष सिसोदिया 2345 वोटों से आगे चल रहे हैं।

10:40 AM : अब तक के रूझानों के मुताबिक भाजपा 42 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि आप 28 सीटों पर है।

10:10 AM : मनीश सिसोदिया 2600 वोटों से आगे चल रहे है। हालांकि शुरूआती रूझानों में वह बीजेपी से पीछे चल रहे थे।

9:50 AM : मनीष सिसोदिया 1800 वोटों से हुए आगे।

9: 30 AM : अब तक के रूझानों में BJP को बहुमत, 48 सीटों से चल रही आगे

9:15 AM: बीजेपी ने 38 सीटों पर बढ़त बना ली है। भाजपा के उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवाह आगे चल रहे हैं।

8:45 AM: दिल्ली चुनाव के रुझान आ चुके हैं। बीजेपी 24 सीटों पर आगे है, जबकि आम आदमी पार्टी 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।

8:35 AM: रुझानों में बीजेपी ने 5 सीटों पर बढ़त बनाई है, और एक सीट पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है।

8:20 AM: जंगपुरा सीट पर मनीष सिसोदिया शुरुआती रुझानों में पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवाह इस समय आगे हैं।

8:15 AM: पहले रुझान के अनुसार बीजेपी को लाभ मिल रहा है।

8:05 AM: जंगपुरा सीट की वोटों की गिनती शुरू हो गई है और रुझान भी आने लगे हैं।





जंगपुरा सीट पर 2025 के उम्मीदवार

तरविंदर सिंह मारवाह (BJP)

फरहाद सूरी (CONG)

मनीष सिसोदिया (AAP)

रविंद्र सिंह रवियोदय (BSP)

अनिल कुमार (BHARP)

राकेश सागर (BLUIP)

बिजेंद्र (HJSP)

अशोक बंबानी (IND)

सुनील कुमार कुकरेजा (IND)

'परिणामों के दिन हर किसी को चिंता होती है, लेकिन मुझे् पूरा विश्वास है...'

मतगणना से पहले मनीष सिसोदिया स्वामी नारायण मंदिर गए और पूजा अर्चना की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि परिणामों के दिन हर किसी को चिंता होती है, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी।



जंगपुरा सीट के 2020 के चुनावी नतीजे

2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो प्रवीण कुमार ने 45,133 वोटों के साथ जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार इम्प्रीत सिंह बख्शी को 29,070 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवाह को 13,565 वोट मिले थे।



जंगपुरा सीट के 2015 के चुनावी नतीजे

2015 विधानसभा चुनाव में भी प्रवीण कुमार ने 43,927 वोट प्राप्त कर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के मनिंदर सिंह धीर को 23,477 वोट मिले थे और कांग्रेस के तरविंदर सिंह मारवाह को 22,662 वोट मिले थे। इस बार, चुनावी मुकाबला दिलचस्प है और सभी की नजरें जंगपुरा सीट पर टिकी हुई हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत बुधवार 5 फरवरी को राजधानी के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच 13,766 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई थी।