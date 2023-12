कैंसर से पीड़ित है ये दिग्गज अभिनेता, कॉमेडियन जॉनी लीवर ने वीडियो जारी कर किया खुलासा

मुंबई: चरित्र अभिनेता जूनियर महमूद पेट के चौथे चरण के कैंसर से पीड़ित हैं। प्रसिद्ध कॉमेडियन जॉनी लीवर ने रविवार को यह जानकारी दी। जूनियर महमूद का असली नाम नईम सैयद है और वह ‘कारवां’, ‘हाथी मेरे साथी’ और ‘मेरा नाम जोकर’ जैसी फिल्म में अभिनय कर चुके हैं। 67 वर्षीय अभिनेता ने 1966 में आई फिल्म ‘मोहब्बत जिदंगी है’ और ‘नौनिहाल’ (1967) में बाल कलाकार के तौर पर अपने अभिनय के करियर की शुरुआत की थी।





जानेमाने कॉमेडियन दिवंगत महमूद ने सैयद को जूनियर महमूद का नाम तब दिया था जब दोनों ने 1968 में आई फिल्म ‘सुहागरात’ में एक साथ काम किया था। जॉनी लीवर ने कहा कि उन्हें हाल ही में वरिष्ठ अभिनेता की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पता चला।

उन्होंने कहा, “वह (जूनियर महमूद) पेट के कैंसर से पीड़ित हैं। मैं नियमित रूप से उनके संपर्क में था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जिक्र नहीं किया। मेरी उनसे डेढ़ महीने पहले ही मुलाकात हुई थी।”





जॉनी लीवर ने कहा, “ मुझे उनके एक करीबी सहयोगी ने बताया कि वह दस दिनों से अस्वस्थ हैं और तरल पदार्थ ले रहे हैं और उन्हें कैंसर है। तभी मेरी उनसे मुलाकात हुई और मुझे बताया गया कि उन्हें पेट का चौथे चरण का कैंसर है।’

उन्होंने ने कहा कि जूनियर महमूद का यहां परेल स्थित टाटा मेमोरियल अस्पताल में इलाज किया जा रहा था। उन्होंने कहा, ‘अब, वह घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।’ चार दशकों से अधिक वक्त के करियर में, जूनियर महमूद ने सात भाषाओं में 250 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया।



