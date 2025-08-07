Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • कमल हासन की पीएम मोदी से मुलाकात ने मचाई हलचल, जानें क्या हुई बात

कमल हासन की पीएम मोदी से मुलाकात ने मचाई हलचल, जानें क्या हुई बात

Edited By Shubham Anand,Updated: 07 Aug, 2025 07:17 PM

kamal haasan meets pm modi discusses tamil civilization kiiladi politics

दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और मक्कल निधि मय्यम (MNM) के प्रमुख कमल हासन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। कमल हासन ने इस मुलाकात की जानकारी खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की और इसे अपने...

नेशनल डेस्क: दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और मक्कल निधि मय्यम (MNM) के प्रमुख कमल हासन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। कमल हासन ने इस मुलाकात की जानकारी खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की और इसे अपने लिए "सौभाग्य" करार दिया।


कमल हासन ने अपने पोस्ट में क्या लिखा
"आज मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तमिलनाडु के लोगों के प्रतिनिधि और एक कलाकार के रूप में, मैंने उनके समक्ष कुछ अनुरोध रखे, जिनमें सबसे प्रमुख था कीलाडी की प्राचीनता को मान्यता दिलाने में तेजी लाने का अनुरोध।"

उन्होंने आगे लिखा, "मैंने प्रधानमंत्री से तमिल सभ्यता की भव्यता और तमिल भाषा के शाश्वत गौरव को दुनिया के सामने लाने में तमिल लोगों को अपना सहयोग देने का आग्रह किया।" कमल हासन द्वारा साझा की गई तस्वीरों में वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ गर्मजोशी से मिलते नजर आ रहे हैं, जिससे यह मुलाकात और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
 

बीजेपी और कमल हासन के बीच रही है वैचारिक दूरी
गौरतलब है कि कमल हासन और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच वैचारिक मतभेद लंबे समय से चले आ रहे हैं। हाल ही में तमिलनाडु बीजेपी ने उन पर सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। बीजेपी की वरिष्ठ नेता तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा था कि कमल हासन ने मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन को खुश करने के लिए हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।

इसके अलावा बीजेपी की उपाध्यक्ष खुशबू सुंदर ने भी कमल हासन की टिप्पणियों को "अनुचित और अनावश्यक" बताया था। इन बयानों के बाद भी कमल हासन और पीएम मोदी की यह मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी से कमल हासन की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो रही हैं। इस मुलाकात को केवल शिष्टाचार भेंट कहना आसान नहीं होगा क्योंकि तमिल राजनीति में कमल हासन एक महत्वपूर्ण चेहरा हैं और उनकी इस पहल के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!