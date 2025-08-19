Earthquake: भूकंप के झटकों से हिला धर्मशाला, लोगों में दहशत का माहौल – जानिए कहां-कहां महसूस हुए झटके

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में सोमवार रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब अचानक धरती हिलने लगी। रात करीब 9 बजकर 28 मिनट पर लोगों ने तेज कंपन महसूस किया, जिसके बाद कई लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस भूकंप में किसी...

नेशनल डेस्क: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में सोमवार रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब अचानक धरती हिलने लगी। रात करीब 9 बजकर 28 मिनट पर लोगों ने तेज कंपन महसूस किया, जिसके बाद कई लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस भूकंप में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है।

कहां था भूकंप का केंद्र?

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) की रिपोर्ट के मुताबिक, भूकंप का केंद्र धर्मशाला से करीब 23 किलोमीटर दूर स्थित था। इसके निर्दिष्ट स्थान को 32.23° उत्तर अक्षांश और 76.38° पूर्व देशांतर पर चिह्नित किया गया है, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर रही।

रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.9 आंकी गई — जो हल्के स्तर का भूकंप माना जाता है, लेकिन रात के समय इसका असर लोगों को ज्यादा महसूस हुआ।

किन इलाकों में महसूस किए गए झटके?

बैजनाथ

पालमपुर

कांगड़ा

नगरोटा बगवां

धर्मशाला

इन इलाकों में लोग झटकों के बाद काफी देर तक घरों से बाहर रहे। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी अपने अनुभव साझा किए।

किसी प्रकार का नुकसान नहीं

स्थानीय प्रशासन ने पुष्टि की है कि भूकंप से किसी भी प्रकार का जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। फिर भी एहतियात के तौर पर प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।