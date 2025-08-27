Main Menu

रातों-रात टूटा कहर: वैष्णो देवी मंदिर के पास बड़ा हादसा, अर्धकुमारी के पास हुई लैंडस्लाइड, 31 लोगों की मौत

27 Aug, 2025 08:37 AM

जम्मू-कश्मीर एक बार फिर प्राकृतिक आपदा की चपेट में है। भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने राज्य के कई हिस्सों में तबाही मचा दी है। खासकर कटरा क्षेत्र, जो माता वैष्णो देवी मंदिर के कारण धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र है, वहां स्थिति अत्यंत गंभीर...

नेशनल डेस्क: जम्मू-कश्मीर एक बार फिर प्राकृतिक आपदा की चपेट में है। भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने राज्य के कई हिस्सों में तबाही मचा दी है। खासकर कटरा क्षेत्र, जो माता वैष्णो देवी मंदिर के कारण धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र है, वहां स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। बारिश के कारण पहाड़ों में कई जगहों पर जमीन खिसक गई है, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ है।

वैष्णो देवी मार्ग पर बड़ा हादसा
कटरा से माता वैष्णो देवी मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर भूस्खलन की चपेट में आकर अब तक 31 लोगों की जान चली गई है। यह मार्ग तीर्थयात्रियों के लिए मुख्य रास्ता है, लेकिन अब मलबे से पूरी तरह ढक चुका है। एसएसपी रियासी, परमवीर सिंह के मुताबिक, बचाव दल मौके पर तैनात हैं और राहत कार्य तेजी से जारी है। हालांकि खराब मौसम और लगातार गिरते मलबे की वजह से ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। 

बादल फटने से नदियां उफान पर
26 अगस्त की देर रात जम्मू के कई इलाकों में बादल फटने की सूचना मिली, जिसके बाद स्थानीय नदियां और नाले उफान पर आ गए। तेज बहाव के साथ चट्टानें, पेड़ और मिट्टी बहकर नीचे आ गई, जिससे कई मकान जमींदोज हो गए। कई गांवों में संपर्क पूरी तरह टूट गया है और बिजली-पानी की आपूर्ति भी बाधित हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि अर्धकुंवारी के पास हुए भूस्खलन के बाद बचाव अभियान जारी है, दोपहर करीब 3 बजे भूस्खलन हुआ था।  

प्रशासन अलर्ट पर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
राज्य प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें मौके पर मौजूद हैं। सेना और NDRF की यूनिट्स को भी राहत और बचाव के लिए तैनात किया गया है। हेलिकॉप्टरों की मदद से फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए और अधिक बारिश की चेतावनी दी है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं।

यात्रा पर रोक की संभावना
स्थानीय प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे फिलहाल यात्रा स्थगित करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भी स्थिति पर नजर रखे हुए है और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है।
 

