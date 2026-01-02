Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | kia Seltos 2026 launch: Creta और Vitara को टक्कर देने आ गई नई किआ सेल्टोस, बस इतनी है शुरुआती कीमत

kia Seltos 2026 launch: Creta और Vitara को टक्कर देने आ गई नई किआ सेल्टोस, बस इतनी है शुरुआती कीमत

Edited By Updated: 02 Jan, 2026 04:44 PM

kia seltos 2026 launch the new kia seltos has arrived to rival the creta

किआ इंडिया ने न्यू-जेन किआ सेल्टोस (2026 Kia Seltos) को भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इसे 10.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया है। कंपनी ने इस नई एसयूवी के लिए 11 दिसंबर से ही 25,000 रुपये के टोकन अमाउंट पर बुकिंग...

kia Seltos 2026 launch: किआ इंडिया ने न्यू-जेन किआ सेल्टोस (2026 Kia Seltos) को भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इसे 10.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया है। कंपनी ने इस नई एसयूवी के लिए 11 दिसंबर से ही 25,000 रुपये के टोकन अमाउंट पर बुकिंग लेनी शुरू कर दी थी, जबकि इसकी डिलीवरी 18-19 जनवरी के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। 2026 सेल्टोस की पूरी रेंज 10.99 लाख रुपये से शुरू होकर 19.99 लाख रुपये तक जाती है। किआ की 'अपोजिट यूनाइटेड' डिजाइन फिलॉसफी पर आधारित यह नया मॉडल पुराने के मुकाबले अधिक बॉक्सियर और प्रीमियम नजर आता है।

इंटीरियर और फीचर्स

गाड़ी के इंटीरियर को काफी अपग्रेड किया गया है, जहाँ अब 12.3-इंच की दो बड़ी डिस्प्ले और एक 5-इंच की अतिरिक्त एचवीएसी स्क्रीन मिलती है। केबिन में प्रीमियम फील देने के लिए 64-कलर एंबिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और 8-स्पीकर वाला Bose साउंड सिस्टम दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से यह एसयूवी काफी आधुनिक है, जिसमें लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 6 एयरबैग्स, सभी पहियों में डिस्क ब्रेक और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर शामिल किए गए हैं। कंपनी ने इसके बॉडीशेल की मजबूती को भी बढ़ाया है, जिससे इसके Bharat NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करने की प्रबल संभावना है।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

नई किआ सेल्टोस प्राइस लिस्ट 

PunjabKesari

डायमेंशन्स

आयामों की बात करें तो नई सेल्टोस की लंबाई 95mm और चौड़ाई 30mm बढ़ गई है, जबकि इसका व्हीलबेस भी अब 80mm अधिक लंबा है, जिससे केबिन के भीतर यात्रियों को पहले से अधिक जगह मिलेगी।

PunjabKesari

इंजन ऑप्शन

इंजन और परफॉरमेंस के मामले में नई सेल्टोस अपने पुराने विकल्पों को बरकरार रखे हुए है। इसमें तीन 1.5-लीटर इंजन विकल्प मिलते हैं: 115hp नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 116hp डीजल और सबसे शक्तिशाली 160hp टर्बो-पेट्रोल इंजन। ग्राहकों के लिए मैनुअल, सीवीटी, ऑटोमैटिक, iMT और 7-स्पीड DCT जैसे गियरबॉक्स के कई विकल्प मौजूद हैं। हालांकि अभी यह पेट्रोल और डीजल विकल्पों में ही उपलब्ध है, लेकिन किआ ने पुष्टि की है कि वह 2027 तक इसका पेट्रोल-हाइब्रिड वर्जन भी लॉन्च करेगी।

राइवल्स

भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर और होंडा एलिवेट जैसी दिग्गज एसयूवी से होगा।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!