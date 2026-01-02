kia Seltos 2026 launch: Creta और Vitara को टक्कर देने आ गई नई किआ सेल्टोस, बस इतनी है शुरुआती कीमत

किआ इंडिया ने न्यू-जेन किआ सेल्टोस (2026 Kia Seltos) को भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इसे 10.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया है। कंपनी ने इस नई एसयूवी के लिए 11 दिसंबर से ही 25,000 रुपये के टोकन अमाउंट पर बुकिंग...

kia Seltos 2026 launch: किआ इंडिया ने न्यू-जेन किआ सेल्टोस (2026 Kia Seltos) को भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इसे 10.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया है। कंपनी ने इस नई एसयूवी के लिए 11 दिसंबर से ही 25,000 रुपये के टोकन अमाउंट पर बुकिंग लेनी शुरू कर दी थी, जबकि इसकी डिलीवरी 18-19 जनवरी के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। 2026 सेल्टोस की पूरी रेंज 10.99 लाख रुपये से शुरू होकर 19.99 लाख रुपये तक जाती है। किआ की 'अपोजिट यूनाइटेड' डिजाइन फिलॉसफी पर आधारित यह नया मॉडल पुराने के मुकाबले अधिक बॉक्सियर और प्रीमियम नजर आता है।

इंटीरियर और फीचर्स

गाड़ी के इंटीरियर को काफी अपग्रेड किया गया है, जहाँ अब 12.3-इंच की दो बड़ी डिस्प्ले और एक 5-इंच की अतिरिक्त एचवीएसी स्क्रीन मिलती है। केबिन में प्रीमियम फील देने के लिए 64-कलर एंबिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और 8-स्पीकर वाला Bose साउंड सिस्टम दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से यह एसयूवी काफी आधुनिक है, जिसमें लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 6 एयरबैग्स, सभी पहियों में डिस्क ब्रेक और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर शामिल किए गए हैं। कंपनी ने इसके बॉडीशेल की मजबूती को भी बढ़ाया है, जिससे इसके Bharat NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करने की प्रबल संभावना है।

नई किआ सेल्टोस प्राइस लिस्ट

डायमेंशन्स

आयामों की बात करें तो नई सेल्टोस की लंबाई 95mm और चौड़ाई 30mm बढ़ गई है, जबकि इसका व्हीलबेस भी अब 80mm अधिक लंबा है, जिससे केबिन के भीतर यात्रियों को पहले से अधिक जगह मिलेगी।

इंजन ऑप्शन

इंजन और परफॉरमेंस के मामले में नई सेल्टोस अपने पुराने विकल्पों को बरकरार रखे हुए है। इसमें तीन 1.5-लीटर इंजन विकल्प मिलते हैं: 115hp नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 116hp डीजल और सबसे शक्तिशाली 160hp टर्बो-पेट्रोल इंजन। ग्राहकों के लिए मैनुअल, सीवीटी, ऑटोमैटिक, iMT और 7-स्पीड DCT जैसे गियरबॉक्स के कई विकल्प मौजूद हैं। हालांकि अभी यह पेट्रोल और डीजल विकल्पों में ही उपलब्ध है, लेकिन किआ ने पुष्टि की है कि वह 2027 तक इसका पेट्रोल-हाइब्रिड वर्जन भी लॉन्च करेगी।

राइवल्स

भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर और होंडा एलिवेट जैसी दिग्गज एसयूवी से होगा।