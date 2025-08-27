Main Menu

    अगर आपके शरीर में दिखें ये लक्षण, तो हो जाइए सावधान – हो सकती है किडनी में सूजन, जानिए पूरी जानकारी

अगर आपके शरीर में दिखें ये लक्षण, तो हो जाइए सावधान – हो सकती है किडनी में सूजन, जानिए पूरी जानकारी

किडनी हमारे शरीर का एक अहम अंग है, जो खून को साफ करने और विषैले तत्वों को बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन जब किडनी में सूजन आ जाती है, तो शरीर कई तरह के संकेत देने लगता है, जिन्हें अक्सर लोग मामूली थकान या सामान्य परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते...

नेशनल डेस्कः किडनी हमारे शरीर का एक अहम अंग है, जो खून को साफ करने और विषैले तत्वों को बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन जब किडनी में सूजन आ जाती है, तो शरीर कई तरह के संकेत देने लगता है, जिन्हें अक्सर लोग मामूली थकान या सामान्य परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही लापरवाही आगे चलकर गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है।अक्सर लोग इन लक्षणों को सामान्य थकान या हल्की परेशानी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो यह लक्षण किडनी में सूजन यानी नेफ्राइटिस जैसी गंभीर समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं।

किडनी में सूजन के प्रमुख लक्षण

 सुबह आंखों के नीचे सूजन:
सुबह उठते ही आंखों के नीचे सूजन दिखाई देना एक आम लक्षण है। यह तब होता है जब किडनी प्रोटीन को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती, जिससे शरीर में प्रोटीन लीक होने लगता है।

पैरों और टखनों में सूजन:
किडनी की कार्यक्षमता घटने पर शरीर का अतिरिक्त पानी पैरों और टखनों में जमा होने लगता है, जिससे वहां सूजन बनी रहती है।

पेशाब की मात्रा और रंग में बदलाव:
बार-बार पेशाब आना या बहुत कम पेशाब आना, दोनों ही स्थितियां किडनी की गड़बड़ी का संकेत हो सकती हैं। इसके साथ ही यदि पेशाब का रंग गहरा हो जाए, तो यह भी चिंता का विषय है।

लगातार थकान और कमजोरी:
जब किडनी सही तरीके से काम नहीं करती, तो खून में गंदगी जमा होने लगती है। इसका असर शरीर पर पड़ता है और व्यक्ति जल्दी थकान महसूस करता है।

भूख में कमी, मतली और उल्टी जैसा महसूस होना:
किडनी की खराबी का असर पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। खून में मौजूद विषैले तत्वों के कारण जी मिचलाना, भूख न लगना और उल्टी आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

सांस लेने में तकलीफ:
किडनी की सूजन गंभीर रूप ले ले तो फेफड़ों में पानी भर सकता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। यह स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।

 

यदि इनमें से कोई भी लक्षण लंबे समय तक दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और आवश्यक जांच कराएं। समय रहते बीमारी का पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है।

