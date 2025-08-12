Main Menu

  • भारत की दुकानों में 'Made in USA' का जलवा! देखें किन कंपनियों के धड़ल्ले से बिकते हैं प्रोडक्ट्स

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 12 Aug, 2025 10:04 AM

know the best selling us brands in india

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने और भारतीय अर्थव्यवस्था को 'डेड इकोनॉमी' कहने के बाद दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों में खटास आ गई है। इस बयान से नाराज होकर भारत में अमेरिकी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार (बायकॉट) की मांग जोर...

नेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने और भारतीय अर्थव्यवस्था को 'डेड इकोनॉमी' कहने के बाद दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों में खटास आ गई है। इस बयान से नाराज होकर भारत में अमेरिकी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार (बायकॉट) की मांग जोर पकड़ रही है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं और RSS से जुड़े संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने भी इसका आह्वान किया है। ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि कौन-सी अमेरिकी कंपनियों के प्रोडक्ट्स भारत में सबसे ज़्यादा बिकते हैं।

भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रमुख अमेरिकी ब्रांड्स:

फूड और बेवरेज:

➤ Coca-Cola: कोका-कोला इंडिया यहां कोक, थम्स अप, स्प्राइट और माजा जैसे ब्रांड्स से कोल्ड ड्रिंक्स बेचती है।

➤ PepsiCo: पेप्सिको के ब्रांड्स में पेप्सी, 7अप, कुरकुरे और लेज जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स शामिल हैं।

➤ McDonald's और KFC: मैकडॉनल्ड्स और केएफसी भारत में बर्गर और फास्ट फूड के लिए काफी लोकप्रिय हैं।

टेक और ई-कॉमर्स:

➤ Amazon: ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न की भारतीय इकाई की पहुंच 97% पिनकोड तक है।

➤ Google: अल्फाबेट ग्रुप की गूगल भारत में सर्च इंजन, क्लाउड और एंड्रॉइड जैसी सेवाएं देती है।

➤ Meta: फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट्स मेटा के ही ब्रांड्स हैं।

➤ Apple: आईफोन के अलावा एप्पल के कई अन्य प्रोडक्ट्स भी भारत में बिकते हैं।

➤ Microsoft: माइक्रोसॉफ्ट भारत में सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाएं मुहैया कराती है।

अन्य कैटेगरी:

➤ P&G: टाइड डिटर्जेंट, व्हिस्पर सैनिटरी पैड और विक्स जैसे ब्रांड्स इसी कंपनी के हैं।

➤ Colgate-Palmolive: टूथपेस्ट और टूथब्रश के लिए यह ब्रांड काफी जाना जाता है।

➤ Levi's: जीन्स और जैकेट के लिए यह अमेरिकी ब्रांड भारत में बहुत पॉपुलर है।

➤ Skechers: स्केचर्स भारत में कैजुअल और स्पोर्ट्स फुटवियर बेचती है।

➤ Nike: नाइकी इंडिया जूते और फिटनेस एक्सेसरीज बेचती है।

➤ Citigroup: सिटीग्रुप की भारतीय इकाई बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट सेवाएं प्रदान करती है।

